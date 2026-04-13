TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Kurulu ve Bölgesel Gelişmeleri Değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, toplantıya 2420 kayıt, 155 delegasyon, 77 meclis başkanı ve 800 milletvekili ile çok üst düzey bir katılım beklediklerini ifade ederek, bunun Türkiye'nin tanıtımı için etkili olacağını söyledi. Genel Kurul'un teması 'Gelecek Nesiller için Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek' olacak ve Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu, TÜRKPA, Bağlantısızlar Hareketi gibi yan etkinlikler düzenlenecek.

Katılımın yüksekliğini, içinde bulunulan türbülanslı dönemde barış ve parlamenter diplomasi taleplerine bağlayan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgedeki dengeli tutumunun etkili olduğunu vurguladı. İran-İsrail çatışmasında mezhep meselesinin kaşınmasının yanlış olduğunu belirterek, bunun milli güvenlik sorunu teşkil ettiğini söyledi. Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmelerde, savaşın Sünni-Şii çatışmasına dönüşmesinin engellenmesinin temel öncelik olduğunu aktardı.

Ateşkes sürecinin devam etmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Mısır ve Pakistan ile yürüttüğü diplomatik çabaların olumlu sonuçlanabileceğini umduğunu belirtti. İsrail'in durdurulması için uluslararası baskıların artması gerektiğini söyleyerek, Siyonizm'in küresel etkisinin savaşla zarar gördüğünü ve İsrail karşıtı havanın büyüdüğünü kaydetti. Türkiye'nin bölgede barış sağlama çabalarının siyonist lobiyi zorladığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakmanın geciktiğini kabul eden Kurtulmuş, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakma törenlerinin devamının gelmesi gerektiğini vurguladı. Meclisteki yasal düzenlemelerin partilerin mutabakatıyla ilerlemesi gerektiğini söyledi. Ara seçim konusunda, kararın Meclis Genel Kurulu'na ait olduğunu ve kendi inisiyatifiyle bir durum olmadığını belirtti.

Macaristan'daki seçim sonucuna saygı duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Macaristan'la dostluk ilişkilerini sürdüreceğini söyledi. Yeni bir güvenlik konseptine ihtiyaç olduğunu belirterek, NATO'nun barış perspektifi geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Antalya Diplomasi Forumu'nda bölgesel konuların gündeme geleceğini, PAB Genel Kurulu'na Körfez ülkelerinden yoğun katılım beklediklerini ancak İsrail'in kaydı olmadığını açıkladı.

Yeni anayasa ve Meclis İçtüzüğü değişikliği konularında, bunların güncel meselelerle doğrudan ilişkisi olmadığını, ancak uzlaşarak yapılması gerektiğini ifade etti. Komisyon çalışmalarının partiler arasında uzlaşma sağladığını ve benzer yaklaşımların anayasa ve iç tüzük için de uygulanabileceğini söyledi.