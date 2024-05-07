TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye\'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'da düzenlenen MIKTA toplantısı kapsamında Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, büyükelçilik ziyareti sırasında Türk misyon çalışanlarına başarılar diledi ve Meksika'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

07.05.2024 23:57
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti

MEXİCO CİTY - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı vesilesiyle Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Büyükelçimiz İlhan Kemal Tuğ ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum" dedi.

Kurtulmuş, ayrıca Meksika'daki Atatürk anıtına da çelenk bıraktı.

Kaynak: İHA

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