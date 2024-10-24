TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ'a ziyaret - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ'a ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan TUSAŞ\'a ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir.

24.10.2024 15:46
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir. Kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye asla tam bağımsızlık hedefinden geri dönmeyecektir." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle dün terör saldırısının meydana geldiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, asla teröre teslim olmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu saldırı tesadüfi değildir. Hem zamanlaması hem seçilen mekan itibarıyla iyi çalışılmış bir terör saldırısıdır. Terörü gerçekleştiren de sadece iki tane teröristten ibaret değil. Bu terör saldırısının arkasındaki aklı, bunun arkasındaki planlamayı, bunların gerçek niyetlerinin neler olduğunu biliyoruz ve buna karşı da her alanda birlik, beraberlik içerisinde hazırlıklarımızı eksiksiz sürdürmek mecburiyetindeyiz."

"Saldırı çalışanların azimlerini daha ileri seviyeye taşıdı"

Kurtulmuş, saldırıdan etkilenen TUSAŞ çalışanlarının vazifelerine kaldıkları yerden devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu saldırı TUSAŞ çalışanları başta olmak üzere Türk milli savunma sanayinde çalışan bütün kardeşlerimizin milli duygularını çok daha güçlendirmiştir. Çalışma azimlerini çok daha ileri seviyeye taşımıştır. Bu azim ve kararlılık içerisinde Türk milli savunma sanayisi dünyada önder olmaya devam edecektir. Bu alandaki başarılarımız sürecektir. Bundan birileri rahatsız olabilir. Türkiye'nin savunma sanayinde yapmış olduğu yatırımlar, bu alandaki kuruluşların güçlenmesini sağlamanın çok ötesinde bir amaca matuftur. Türkiye'nin milli savunma sanayinde güçlü olması Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda atılan en önemli, en stratejik adımlardan birisidir. Kim hangi planlamayı yaparsa yapsın, Türkiye tam bağımsızlık hedefinden asla geri dönmeyecektir. Türkiye bu bölgede bir istikrar ve barış adası olarak istikrarını korumaya devam edecektir. Türkiye barış ve huzur içerisinde 86 milyon yurttaşımızla hep daha ileriye gidecektir."

"Savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecek"

Düşmanın kim ya da kimler olduğunun kendileri için fark etmediğini vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için asıl olan kendi milli hedeflerimizdir, dayanışmamızdır, milli birliğimizdir ve bu çerçevede yolumuza devam etmektir. Bir kere daha savunma sanayini hedef alarak gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı savunma sanayimizde bir gerileme gerçekleştirmez. Tam tersine savunma sanayi yöneticilerimiz ve mühendislerimizle savunma sanayimiz daha ileri adımlar atmaya devam edecektir. Rahatsızlıklarının sebebinin bu alandaki gelişmeler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bağımsız bir şekilde kendi milli menfaatleri için adım atmasından rahatsız olduklarını da biliyoruz."

Türk savunma sanayisinde mühendislerin yaş ortalamasının 33, ABD'de bu alandaki mühendislerin yaş ortalamasının ise 50'nin üzerinde olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Bunun bir tane manası var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde Türk savunma sanayi çok güçlü bir şekilde üretmeye, yeni buluşları gerçekleştirmeye ve genç mühendislerimizin omuzlarında milli hedeflerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ülkemiz payidar olsun. Vatanımız her zaman huzur ve esenlik içerisinde olsun." şeklinde konuştu.

"Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da terör saldırısını, bunu gerçekleştirenleri ve arkasındaki karanlık odakları lanetleyerek, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Terör saldırısının milli birliğe, huzura ve herkesin iftihar ettiği savunma sanayine dönük olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şunun altını çok güçlü şekilde çizmek isterim. Terörün bizi sevk etmek istediği bir yer var şüphesiz. Bu terörü yapanlar, bunu araç olarak kullananlar bir amaçla bunu yapıyorlar. Biz ise onların bu amaçlarının tam tersine hareket edeceğiz. Bunun açık ve net bir şekilde bilinmesini isteriz. Huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Biz, daha fazla huzurla yolumuza devam edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar. Biz aksine kardeşliğimizi daha çok yücelteceğiz. Milli birliğimizi, beraberliğimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Tam bağımsız Türkiye hedefine giden yolda savunma sanayimizin güçlenmesinden rahatsız oluyorlar."

Yılmaz, savunma sanayi çalışanlarına ve bu alanda gurur duyulan şirketlere dönük moral bozmaya çalışıldığını ifade ederek, savunma sanayinin kahraman çalışanları, gurur duyulan firmalarıyla birlikte hükümet olarak bu alanda daha büyük azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün TUSAŞ'ta da gördük. Yaralarını tedavi ettiren çalışanlar gelip görevlerinin başında daha büyük heyecanla, daha büyük azimle çalışıyorlar. Hayatlarını bu dava yolunda, büyük, güçlü Türkiye yolunda feda eden kardeşlerimizin mirasını ancak bu şekilde en güçlü şekilde geleceğe taşırız. Savunma sanayimiz çok daha güçlü yarınlara ulaşacaktır. Başkalarını rahatsız etmek, zarar vermek için değil tam aksine adaleti sağlamak, huzuru sağlamak, ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde barışı sağlamak için caydırıcı bir güç olarak Türkiye çok daha emin adımlarla yoluna devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörle ve terörün arkasındaki odaklarla terörü araç olarak kullananlarla en etkili şekilde mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ'a ziyaret - Son Dakika

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