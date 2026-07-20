TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın saat 16.00'da Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

KURTULMUŞ İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ZİRVESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında gerçekleştireceği siyasi parti ziyaretlerinin takvimi netleşti. Kurtulmuş'un yarın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.

Görüşmede süreçle ilgili yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Öte yandan, Numan Kurtulmuş'un CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüşüp görüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

KURTULMUŞ SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME TURUNA ÇIKIYOR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkarılması amacıyla siyasi partilere ziyaret turu planlıyor.

Bu kapsamda Kurtulmuş'un salı günü MHP grup toplantısının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş, bu ziyaretin ardından DEM Parti'ye de grup toplantısından sonra ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş'un çarşamba günü AK Parti'yi ziyaret etmesi öngörülüyor. Ardından ise Yeni Yol Partisi'ni ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerde, TBMM tatile girmeden Meclis'e getirilmesi beklenen çerçeve yasa taslağına ilişkin görüşmelerde bulunacağı ve yasanın uzlaşıyla çıkması için destek isteyeceği ifade edildi.