TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu'nu Ziyaret Etti.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grubu'nu ziyaret etti. Meclis Başkanlığı seçimleri ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin ele alındığı görüşmenin ardından Kurtulmuş, "Ümit ederim ki 'Terörsüz Türkiye' adı verilen bu sürecin büyük bir olgunlukla, titizlikle TBMM'nin çatısı altında bütün partilerin elini taşın altına koyarak destek verdiği bir süreç haline dönmesi mümkün olsun. Bunun için de sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve TBMM'de milletimizin oylarını temsil eden bütün siyasi partileri süreçle ilgili fikirlerinin karşılıklı müzakere edilerek, atılacak her türlü adımın olgunlaştırılarak atılması konusunda bir tutum benzerliğine sahip olduğumuzu gördüm" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'yi TBMM'deki Grup Başkanlığı makamında ziyaret etti. Numan Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta eşlik etti.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Meclis yönetimiyle ortaklaşa çalışabileceklerini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu ziyaret vesilesiyle hem TBMM'nin ikinci çalışma dönemini hem de bundan sonraki süreçleri birlikte istişare etme imkanı bulduk. Son derece verimli bir toplantı yaptık. İki yılı geride bıraktık, ikinci dönemi hep beraber yaşamış olacağız 28. Yasama Dönemi'nin. Önümüzde Türkiye'nin çok önemli meselelerinin olduğunu ve bu süreçlerde de TBMM'ye çok önemli işler düştüğünü hep beraber istişare ettik. Dolayısıyla bu yeni süreçte TBMM'nin daha etkin olduğu, yasama organı olan TBMM'nin hak ettiği noktaya gelmesi dileğiyle bütün parti grupları olarak Meclis yönetimiyle beraber ortaklaşa çalışmamız gerektiğine dair görüş alışverişinde bulunduk."

"Tutum benzerliğine sahip olduğumuzu gördüm"

Kurtulmuş ise şöyle konuştu:

"Hem mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi hem de önümüzdeki dönemde özellikle çok yoğun bir şekilde TBMM'nin çalışmalarının öncesinden müzakere edilmesi bakımından faydalı, verimli bir görüşme gerçekleştirmiş olduk. Ümit ederim ki 'Terörsüz Türkiye' adı verilen bu sürecin büyük bir olgunlukla, titizlikle TBMM'nin çatısı altında bütün partilerin elini taşın altına koyarak destek verdiği bir süreç haline dönmesi mümkün olsun. Bunun için de sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve TBMM'de milletimizin oylarını temsil eden bütün siyasi partileri süreçle ilgili fikirlerinin karşılıklı müzakere edilerek, atılacak her türlü adımın olgunlaştırılarak atılması konusunda bir tutum benzerliğine sahip olduğumuzu gördüm.

"Türkiye bir asır geriye götürüldü"

Hakikaten bu süreç, tarihi bir süreçtir. 100 yıllık cumhuriyet tarihinin 50 yılını çalıp götürmüş, ayaklarına bir büyük pranga gibi vurulmuş olan terör belasından bahsediyoruz. Bu 50 yıl içerisinde insan kayıpları olarak fevkalade büyük kayıplarına uğradık, memleketin nice evlatları şehit düştü, genç yaşta hayatlarını kaybetti ama Türkiye'nin kalkınma, ilerleme ve güçlenme yarışında bu terör dolayısıyla sadece 50 yılını kaybetmedi, Türkiye bir asır geriye götürüldü. Dolayısıyla bunun artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması, bir daha hiçbir şekilde hiçbir terör örgütünün Türkiye'de faaliyet göstermeyeceği bir ortamın oluşturulması için birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kalıcı bir şekilde bu topraklarda bin yıl kardeş olarak yaşayan bütün unsurlarıyla birlikte milletimizin barış içinde yaşayacağı bir dönemin adımının atılması siyasi iradeye bağlıdır.

Milletin siyasi iradesinin tecelli ettiği TBMM'de yapılacak çalışmaların da bu çerçevede fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. Bu görüşlerimizi paylaşma imkanını verdikleri için Yeni Yol Partisi Grubu'na teşekkür ediyorum. Yarın gerçekleştirilecek olan Meclis Başkanlığı seçimini de gözden geçirme imkanımız oldu. Yeni Yol Partisi'nin adayına da başarılar diliyorum ve yeni dönemde hep beraber Meclis'te grubu bulunan altı siyasi partiyle ve Meclis'te grubu bulunmayan ama temsil edilen diğer milletvekillerimizle birlikte; tabii ki herkesin aynı fikre sahip olması gerekmiyor, farklı fikirlerimizi koruyarak ama medeni bir şekilde siyasi diyalog zeminlerini güçlendirerek yolumuza devam etmek mümkün olur. Başta 'Terörsüz Türkiye' meselesi olmak üzere Türkiye'nin beklentilerinin tamamını da en güzel şekilde Meclis'in çatısı altında karşılamak mümkün olur."