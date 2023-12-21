 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ali Yılmaz Örnek'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ali Yılmaz Örnek'in cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Örnek için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer birçok isim katıldı. Kurtulmuş, konuşmasında Örnek'i zarafet, istikamet ve samimiyetle özetledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ali Yılmaz Örnek\'in cenaze törenine katıldı
21.12.2023 - 17:06,
Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Örnek için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit'in kıldırdığı namazın ardından Örnek'in tabutu başında bir konuşma yapan Kurtulmuş, merhumun sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Ali Yılmaz Bey'i herhalde üç kelime ile en iyi şekilde özetleriz diye düşünüyorum; zarafet, istikamet ve samimiyet." ifadelerini kullandı.

Merhum Örnek'in zarif bir İstanbul beyefendisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Etrafındaki herkese zarafetiyle örnek teşkil eden bir arkadaşımızdı. Hayatı boyunca istikametini hiç bozmadığına da şahidiz. Allah, inşallah bu şahitliklerimizi de kabul etsin." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Örnek'in cenazesi defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Baklacı Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Numan Kurtulmuş, Ali Yılmaz, İstanbul, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ali Yılmaz Örnek'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika


17:19
Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı

Son Dakika
17:19 Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55 AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:35 Babasının evindeki eşyaları izinsiz satan adam gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:20:38. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ali Yılmaz Örnek'in cenaze törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement