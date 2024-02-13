TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Büyükelçisini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş Büyükelçisini Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı kabul etti.

13.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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