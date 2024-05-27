TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin asıllı Rektör Gassan Ebu Sitte ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin asıllı Rektör Gassan Ebu Sitte ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin asıllı Rektör Gassan Ebu Sitte ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte ile görüşerek, Ebu Sitte'nin Türkiye'deki ziyaretinden ve Gazze'deki saldırılar sırasında yaşadıklarının Uluslararası Ceza Mahkemesinde delil olarak kullanılacağı konusunda desteklerini dile getirdi.

27.05.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Gassan Ebu Sitte ile görüştü.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Konutu'ndaki görüşmede, Ebu Sitte'nin Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) davetiyle Türkiye'de bulunmasından ve öğrencilerle bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesi'nde hekimlik yapan Ebu Sitte'nin şahitliklerinin önem arz ettiğini belirten Kurtulmuş, Ebu Sitte'nin anlattıklarının Uluslararası Ceza Mahkemesinde de delil olarak kullanılacağını, Türkiye olarak bu konuda her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği, katliam boyutlarını çoktan aşan soykırımın dünyaya anlatılması konusunda verdiği mücadelede Ebu Sitte'nin destekçisi olduklarını bildiren Kurtulmuş, uluslararası sistemin böylesine büyük bir vahşete kılını kıpırdatmadan ve hiçbir tedbir almadan seyirci kalmasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Filistin, Türkiye, Rektör, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin asıllı Rektör Gassan Ebu Sitte ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
17:09 “Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm“ deyip taksiciye saldırdı "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyip taksiciye saldırdı
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 19:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin asıllı Rektör Gassan Ebu Sitte ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement