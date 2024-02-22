TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Bakü'de bulunduğu sırada Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile bir araya geldi. Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ile APA kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

22.02.2024 15:58  Güncelleme: 15:59
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü.

Kurtulmuş, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu Bakü'deki temaslarını sürdürüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ikili temasları kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile bir araya geldi.

Görüşmede, parlamentolar arası ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ile APA kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali El Mendelavi ile görüştü - Son Dakika
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