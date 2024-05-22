TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Tanzile Narbayeva ile bir araya geldi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Tanzile Narbayeva ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan\'ın başkenti Taşkent\'te Tanzile Narbayeva ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva ile bir araya geldi.

22.05.2024 16:14
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzile Narbayeva ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Narbayeva ile Özbekistan Ali Meclisi Senato Binası'nda görüştü.

Türkiye ve Özbekistan arasında, mesafelerin uzaklığına rağmen çok yakın ve kalbi, derin ilişkilerin bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve kültürel ilişkilerinin mükemmel bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in öncülüğünde ikili ilişkilerde güzel bir ivmenin yakalandığını dile getiren Kurtulmuş, ekonomi, ticaret, kültür gibi birçok alanda işbirliklerinin artarak devam ettiğini, bu işbirliklerinin milli savuma sanayisi başta olmak üzere diğer alanlara yaygınlaştırılması için de çalışıldığını vurguladı.

Kurtulmuş, her iki ülke arasında çok sayıda anlaşmanın imzalandığını, en son mutabakata varılan yedi anlaşmayı TBMM'nin, mayısın ilk günlerinde onayladığını hatırlattı.

Dünyanın, büyük çalkantıların, çatışmaların, çekişmelerin yaşandığı yeni bir döneme girdiğine işaret eden Kurtulmuş, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olmasının, imkanlarını bütünleştirmesinin ve ortak hedeflere doğru yürümesinin, hem Türk dünyasının menfaatine olacağını hem de dünya barışını sağlamak bakımından önemli katkı sunacağını söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlar'a kadar uzanan coğrafyada 300 milyonluk nüfusuyla Türk dünyasının, yeni dünyanın çok kutuplu dengelerinde en önemli denge unsurlarından birisi olacağını vurgulayan Kurtulmuş, Türk dünyası olarak ortak hedefler istikametinde yürümek, dış tehditlere karşı da hazırlıklı bulunmak mecburiyetinde olduklarının altını çizdi.

Özbekistan'daki reform çalışmalarını takdirle izlediklerini dile getiren Kurtulmuş, anayasa değişikliğinden sonraki süreçte, Yasama Meclisinde beş partinin temsil edilmesinin Özbekistan demokrasisinin olgunlaşması bakımından ciddi bir katkı sağlayacağını aktardı.

Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva da Türk devletlerindeki büyük kalkınma ve işbirliğini takdirle izlediklerini kaydetti.

Özbekistan ve Türkiye'nin, Türk devletlerinin birliği için attığı adımlara dikkati çeken Narbayeva, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasının işbirliklerini daha da artıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in gerek telefonla görüşmesini gerekse karşılıklı ziyaretlerle bir araya gelmesini önemsediklerini dile getiren Narbayeva, liderlerin bu karşılıklı ilişkilerinin desteklenmesinde parlamentoların üstlendiği rolün de önemli olacağını vurguladı.

Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva, Özbekistan Parlamentosu ve TBMM arasında işbirliği protokolü hazırlanması noktasında görüş birliğine vardı.

Kurtulmuş, daha sonra Narbayeva'nın, onuruna verdiği davete katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Tanzile Narbayeva ile bir araya geldi - Son Dakika

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