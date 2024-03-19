TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'

19.03.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı.Kurtulmuş X hesabından şu mesajı paylaştı:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

Numan Kurtulmuş, Teğmen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı - Son Dakika

  • Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye'yi önemli bir komşu ve dost olarak nitelendirdi
    18:40 Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye'yi önemli bir komşu ve dost olarak nitelendirdi

    Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye'nin geleneksel ve önemli bir komşu ve dost olduğunu belirtti. Radev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e devlet nişanı takdim ederken, ikili ilişkilerin pekiştirilmesine ve geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Radev, Türkiye ile olan işbirliğinin güvenlik, enerji, ulaşım ve çevre koruması gibi alanlarda yeni çözüm arayışlarını gerektirdiğini vurguladı. Büyükelçi Sekizkök ise Türk yatırımlarının Bulgaristan'da arttığını ve ikili ticaretin büyüdüğünü belirtti.

  • Romanya'da Çanakkale Deniz Zaferi anma programı düzenlendi
    18:40 Romanya'da Çanakkale Deniz Zaferi anma programı düzenlendi

    Romanya'da Bükreş Maarif Okulu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi ve Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi'nin katıldığı törende, Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı.

  • Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk tartışması
    18:39 Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk tartışması

    Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk son dönemde gündeme geliyordu. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu konuda iletişim ödülünde 'Aleyna'dan uzak dur' mesajı vermişti. Adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti.

  • Tokat'ın Almus ilçesinde aile ve toplum sağlığı merkezi açıldı
    18:39 Tokat'ın Almus ilçesinde aile ve toplum sağlığı merkezi açıldı

    Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde yapılan aile ve toplum sağlığı merkezinin açılışında devletin sağlık alanında attığı adımları anlattı. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise sağlık politikalarıyla güçlü devletlerin anıldığını belirtti. Açılışa Almus Kaymakamı Emre Çömen, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

  • Kocaelispor Stadyumu'na Tramvay Hattı İnşası Başladı
    18:39 Kocaelispor Stadyumu'na Tramvay Hattı İnşası Başladı

    Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyi yerinde inceleyerek bilgi aldı. Projenin toplam uzunluğu 3,8 kilometre olup, tamamlanması planlanan hattın 2025 Temmuz'da hizmete alınması hedefleniyor.

  • Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi büyük teveccüh görüyor
    18:39 Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi büyük teveccüh görüyor

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.

  • Uşak'ta Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
    18:38 Uşak'ta Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

    Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlendi.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı hizmete açtı
    18:37 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı hizmete açtı

    Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı, törenle hizmete açıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kente önemli yatırımlar yaptığını vurguladı. Proje, 200 milyon liralık yatırım bedeliyle gerçekleştirildi ve 74 bin metrekarelik bir alana sahip. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projenin Antalya'nın her noktasına hizmet verebilmek amacıyla yapıldığını belirtti.

  • AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek
    18:35 AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçirecek

    Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacaklarını vurguladı. Doğan, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ve estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.

  • Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nı İnceledi
    18:34 Bekir Pakdemirli ve Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nı İnceledi

    Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nın yapımını inceledi. Pakdemirli, barajdaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtirken, Savaş ise mevcut belediye başkanının vaatlerini yerine getirmediğini ve barajın finansmanının büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmadığını savundu.


16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
16:23 Fenerbahçe’den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt: Açıklamalarını üzüntü ile takip ettik
16:03 Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi Husumetlisini öldürüp başında sigara içerek bekledi
15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:17 Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi
16:11 Kızıl Goncalar dizisindeki “Ramazan“ sahnesi seyircileri sinirlendirdi Kızıl Goncalar dizisindeki "Ramazan" sahnesi seyircileri sinirlendirdi
16:06 Trabzon’da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi Trabzon'da CHP otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi
15:59 Ligden çekilecekler mi Fenerbahçe tarihi kararını KAP’a bildirdi Ligden çekilecekler mi? Fenerbahçe tarihi kararını KAP'a bildirdi
15:54 Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz’a Sakarya’da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık Bakan Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz'a Sakarya'da İsrail protestosu: Ticareti kesin artık
15:36 Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor Bu kadınlar o taraftarları nasıl durdursun! Herkes Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki görevli güvenlikleri konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 18:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement