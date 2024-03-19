TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Şanlıurfa, eser siyasetinin payını fazlasıyla alıyor

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Biz taş üstüne taş koyan ve bunu bereketle taçlandıran anlayışın mensuplarıyız. Ülkemizin dört bir yanında bu eser siyaseti sürerken, Şanlıurfa da buradan kendine düşen payı fazlasıyla almaktadır." dedi.
Bozdağ, Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayata geçirilen projelerin her birinin birbirinden kıymetli olduğunu söyledi.
Sosyal devlet olmanın en önemlilerinden birinin de imkanı dar olan insanları görmek, korumak ve gözetmek olduğunu söyleyen Bozdağ, Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş olan on bin kişilik aşevinin bu anlamda önemli olduğunu belirtti.
Bozdağ, konuşmasını sürekli olarak eserler ve projeler üzerinden sürdürdüklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı, eser siyaseti üzerinden yürümüştür. Eserleriyle, bölünmüş yollarıyla, toplu konutlarıyla, hızlı treniyle şehir hastaneleriyle, İHA'larla, SİHA'larla Türkiye'nin ilk yerli otomobiliyle, Türkiye'nin ilk yerli denizaltısıyla, Türkiye'nin ilk yerli helikopteri ve Kağanıyla bambaşka bir Türkiye'ye doğru ülkemiz evrilirken, hep eserle yan yana anılan bir lider. Bir yandan şehir hastaneleri, öte yandan daha nice eser. Biz eserlerle bu ülkenin daha ileri gideceğine yürekten inanıyoruz. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Biz taş üstüne taş koyan ve bunu bereketle taçlandıran anlayışın mensuplarıyız. Ülkemizin dört bir yanında bu eser siyaseti sürerken, Şanlıurfa da buradan kendine düşen payı fazlasıyla almaktadır. Belediyelerimizde bu eser siyasetinin ana merkezinde bulunmaktadır. Birçok eseri Şanlıurfa'mıza kazandırdılar. Yeni dönemde de kazandıracaklar. Bizim adaylarımıza baktığınızda eserlerini konuşuyorlar, yaptıklarını bazılarının böyle açılışlarını yapıyorlar. Yeni dönemde de Haliliyeliler, Şanlıurfalılar yetki ve emanet teslimi yaptığı takdirde neler yapabileceklerini proje bazlı anlatmaya devam ediyorlar."
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmaların değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da törenle açılışı gerçekleştirilen sosyal market, glutensiz ekmek fırını, 21 semt sahası, kapalı semt pazarları ile makina ikmal tamir ve bakım atölyesinin hayırlı olmasını diledi.
Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Canpolat, Haliliye Belediyesinin kendi kendine yetebilen ve üretim yapabilen bir belediye konumuna geldiğini söyledi.
Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle toplu açılış yapıldı.
Bozdağ, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu yetersiz ve kimsesi olmayan ailelere destek amacıyla yaptırılan 18 sosyal konutun teslim törenine katıldı.
Siyasetin insanlar yararına olması gerektiğini söyleyen Bozdağ, "İnsanların hayrına, yararına olan her iş için öncelik etmek, koşmak ve koşuşturmak dertlere derman olmaktır siyaset. AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar sosyal devlet ilkesi çerçevesinde önemli reformlara imza atmıştır. Biz bu ülkenin insanların arasındaki uçurumları ortadan kaldırdık zengin, fakir, eğitimli eğitimsiz, sınıflandırma içerisinde her şeyi kaldırdık." şeklinde konuştu.
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