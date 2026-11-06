TBMM Başkanvekili Bingöl, fon krizinin iktidarı alıp götüreceğini söyledi

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(MERSİN) - TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, fon soruşturması kapsamında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına ilişkin, "Bununla sınırlı kalmayacak. İlerleyen günlerde başka AK Partili siyasilerin de milletvekili olsun, yönetici olsun, bu sürecin içinde ne tür yolsuzluklara bulaştıklarını göreceğiz. Bu fon krizi, umarım başka birtakım olumsuzluklarından ve yaptıklarından dolayı bu iktidarı alıp götürecektir" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, 5. Tarsus Festivali'nin açılışı öncesi ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Bingöl, "Geçen yılki festivale de katılmıştım. Birkaç etkinlik nedeniyle bu bölgede bulunuyordum ve fırsat bulduğum için Tarsus Festivali'ne de katıldım. Belediye başkanlarımızı ziyaret etmek üzere Mersin'deyim. Bunu fırsat bilerek bir kez daha bu festivale katılıyorum. Ama dediğiniz gibi bir burukluk var. Belediye başkanlarımız Serkan, Abdullah ve Mustafa, hepsi şu anda tutsaklar. Onlar tutuklu değil. Çünkü haksız ve hukuksuz bir şekilde, siyasi saiklerle belediye başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yanında gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Bu, hiçbir şekilde vatandaşlarımız tarafından kabul gören bir uygulama değil. Halkımız biliyor ki bunların tamamı siyasi operasyondur. İktidar seçimi kaybetme kaygısıyla son derece anlayışsız ve anlamsız bir şekilde böyle bir uygulamaya gidiyor" diye konuştu.

Bingöl, şunları kaydetti:

"Şimdi Vahap Seçer tabii şu anda fiziki olarak burada değil. Ama ben biliyorum ki bu festivale katılan bütün Tarsuslu ve Mersinli hemşehrilerimizin yüreğinde Vahap Seçer sevgisi var. Çünkü Vahap Seçer, yüzde 60 gibi bir oyla Mersin Büyükşehir Belediyesini kazanmıştı. Dolaştığım her yerde gördüm ki Vahap Seçer orada bir iz bırakmış, bir hizmet götürmüş. Onun karşılığında bu oyu almış. Konuştuğum insanlar şunu diyor: 'Ya Vahap Seçer'in içeride ne işi var? Vahap Seçer'e biz inanıyoruz, güveniyoruz. Böyle bir şey yapma şansı yok.' Ama onlar da biliyorlar ki Vahap Seçer suçsuzdur, hukuksuz bir şekilde tutuklanıyor. Bugün bir seçim olsun. Geçen seçimde yüzde 60 oyla seçilen Vahap Seçer, inanın bu halkın coşkusu ve Vahap Seçer'i kabullenmiş olmaları nedeniyle belki yüzde 70'in üzerinde oy alarak kazanacaktır.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ÇOK YAKINDA ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞACAKLAR"

Türkiye ekonomisinin çok kötü bir dönemde olduğu, insanların işsizlikle ve yoksullukla boğuştuğu bir dönemde, en azından bu tür festivallerle ve etkinliklerle esnaf da rahat nefes alacak. Esnaf için de bir iki günlük sirkülasyon olacak. Onun için bu tür festivalleri önemsiyoruz. Ben umut ediyorum ki çok kısa bir süre sonra belediye başkanlarımız tekrar özgürlüklerine kavuşacaklar ve Vahap Seçer'le, Abdullah Başkan'la, Serkan Başkan'la, Mustafa Başkan'la, diğer belediye başkanlarımızla da yine büyük etkinlikler yapacağız. Halklara, halka hizmet etmeye devam edecekler.

"VATANDAŞ FON KRİZİNİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNUN FARKINDA"

Önümüzdeki seçimler hangi tarihte olursa olsun, erken ya da zamanında, hep birlikte göreceğiz ki iktidar kaybedecek ve sonuçta kazanan halk olacak. Halkın iktidarını kuracağız ve halkın iktidarında bu tür zulümler, haksızlıklar ve yoksulluklar asla cereyan etmeyecek. Fon krizini ilk açığa çıkaran YENİ Parti olmuştur. YENİ Parti'nin Genel Başkanı ve sözcüleri bu konuyu kamuoyuyla paylaştılar ve ilk günden itibaren çok büyük bir infial yarattı. Bu sıradan bir yolsuzluk değil. Bu, sıradan bir olay olarak asla gösterilemez. Hala aradan bu kadar gün geçmesine rağmen fon krizi Türkiye'nin gündeminde birinci yeri işgal ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, operasyon yapsınlar, belediye başkanlarımıza karşı böyle usulsüz yaklaşımlarda bulunsunlar, vatandaş fon krizinin ne kadar büyük olduğunun farkında.

Bugün Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Bence bu baskıya, bu fon krizini gizleyememelerine rağmen, adeta şahsi görüşüm, onu yem olarak ortaya attılar. Fakat bununla sınırlı kalmayacak. Çünkü vatandaşın ve muhalefet partilerinin, milletvekillerimizin tavrı bu yöne itti. Ama bununla sınırlı kalmayacak. İlerleyen günlerde başka AK Partili siyasilerin de milletvekili olsun, yönetici olsun, bu sürecin içinde ne tür yolsuzluklara bulaştıklarını göreceğiz. Fon krizi, banker krizinin çok daha ötesinde bir şey. Çünkü bu krize siyasiler imza atmıştır. Birçok siyasinin bu krizin içerisinde eli vardır. Bu krizin içerisinde menfaatlenmişlerdir. O açıdan fon krizi uzun süre devam edecektir. Zaten yapılan son anketlerde de bu fon krizi nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunun en az yüzde altı düzeyinde düştüğü görülüyor. Bunu gizleyemiyorlar. Yandaş medyanın birçok köşe yazarı da bunu ifade ediyor ve bu fon krizi, umarım başka birtakım olumsuzluklarından ve yaptıklarından dolayı bu iktidarı alıp götürecektir."