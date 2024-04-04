TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, avukatlık mesleğinin yaşadığı zorluklara ilişkin düzenlemeler yapılmasını talep etti

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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, yargının kurucu unsurlarından avukatlık mesleğinin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını, bu konuda bugüne kadar sorunların çözümü için yasal düzenlemeler yapılmasına ilişkin defalarca kanun teklif sunduklarını bildirdi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin açıklama yaptı.

Geçtiğimiz ay içerisinde sekiz baro başkanının kendisini ziyarete geldiğini, birçok baro başkanının da kendisine avukatların yaşadığı sorunlarla ilgili mektup ilettiğini belirten Biçer Karaca, mektuplarda iletilen sorunlara ilişkin TBMM'ye soru önergesi ve kanun teklifi verdiklerini, ayrıca 81 ilin baro başkanlarına ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan'a bir mektup gönderdiklerini belirtti.

Biçer Karaca'nın açıklaması şöyle:

"Yargının ve anayasal bir düzenlemede hukuk devleti olduğu ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hakim olduğu ülkemizde yargının kurucu unsurlarından avukatlık mesleğinin, meslektaşlarımın yaşadığı zorlukların farkındayız, biliyoruz. Bu konuda bugüne kadar gerek stajyer avukatlar gerekse de avukat meslektaşlarımın sorunlarının çözümü için yasal düzenlemeler yapılmasına dair defalarca soru önergesi ve kanunu teklifleri sunduk. Geçtiğimiz aylarda baro başkanlarımız tarafından gerçekleştirilen ziyarette avukatların içinde bulunduğu sorunlar ve bu sorunların çözümü için gerekli olan yasal düzenlemeler için taleplerini aldık. Onlara söz vermiştim, bu taleplere ilişkin kanun tekliflerini hazırlayarak TBMM'ye sunacağımı ifade etmiştim. Meslektaşlarıma, sevgili baro başkanlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve beş kanun teklifini TBMM'ye sunduk ve halen komisyonda.

"AVUKATLIK ÜCRETİNDE KDV YÜZDE 1'E İNDİRİLSİN"

Avukatlık mesleğinin icrası ve avukatlık ücretinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi, ardından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) yapılan düzenlemede 'istisnai hükümler' kısmına 'avukat' kelimesinin eklenerek meslektaşlarımın bu konudaki çalışmalarının bu konudaki çalışmalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, yine mesleğe başlayan genç meslektaşlarım için bir yıllık pirim süresinin üç yıla çıkartılması, avukatlık mesleğine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılmış başvuruların bir komisyon tarafından incelenmesine dair geçtiğimiz aylarda son torba kanunda çıkartılan düzenlemede avukatlık ücretinin ilave edilmesi ve avukatla temsil halinde avukatlık ücretinin mutlaka düzenlenmesine ilişkin bir kanun teklifi düzenlemesini hayata geçirdik. Yine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundan kaynaklı avukat görevlendirmeleri -bir yasal düzenleme yapılması mümkün değil, Bakanlık kararı- buradan da 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla bu kanun tekliflerimize ek olarak Bakanlığa bir çağrı yaparak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu çerçevesinde görevlendirilen avukatların ücretlerinin mutlaka avukatlık mesleğinin onuruna yaraşır bir hale getirilmesi, yılda iki kez düzenleme yapılmasına ilişkin de çağrımızı yenilemiş olalım.

Sevgili meslektaşlarımın bu vesileyle 5 Nisan Dünya Avukatlar Gününü kutluyorum. Hukukun üstünlüğünün avukatlık mesleğinin güçlenmesiyle daha da güçlü olacağını, yargı bağımsızlığının avukatlık mesleğinin gereken etki alanıyla, avukatlık mesleğinin gerektiği kadar güçlendirilmesiyle ve temsil ettiği kamu görevi dolayısıyla güçlü bir temsiliyet anlamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu konudaki mücadelemizi tüm meslek örgütlerimizle, barolarla birlikte yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar yaptığımız her düzenlemede hangi meslek grubunu ilgilendiriyorsa görüşlerini aldık. Bu kanun teklifleri de baro başkanlarımızın görüşleri, önerileri ve talepleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Diliyorum ve talep ediyorum: TBMM yargının içinde bulunduğu duruma çözüm üretmek adına avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi için bu düzenlemeleri bir an önce Meclis gündemine alır ve hayata geçirir."