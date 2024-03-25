TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli\'de esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, seçim bölgesi Denizli'de esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Biçer Karaca'ya pazardan alışveriş yapmaya güçlerinin yetmediğini söyleyen kadınlar, "Köylüyüz, pazara gelemez olduk" dedi.
TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli Çameli'de saha çalışması yaptı; esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Kadınlar geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek Karaca'ya, "Köylüyüz, pazara gelemez olduk" dedi.
Karaca ise "31 Mart karne günü o karneden kırık not verirseniz, bunlar gereğini yapacak. Vermezseniz seçimlerden sonra daha ezilecek insanlar. Eskiden köylerde baytarlar, ziraatçılar olurdu. Köylüler baytara, ziraatçıya para ödemezdi. Şimdi bunları kaldırdılar" diye konuştu.
Gülizar Biçer Karaca, bir taksici esnafına ise "Günlük ne kadar kazanıyorsunuz" diye sordu.
Taksici, "Vallahi hiçbir şey kazanamıyoruz şu ara. Taksimetreyi 15 TL'den açıyoruz. Vatandaşın işi de zor... Adam bir köye gidip gelecek 300 TL para" dedi.
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