TBMM Başkanvekili Karaca, Tutuklularla Görüştü: 'Millet Her Şeyin Üstündedir'

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay'ı ziyaret etti. Karaca, İmamoğlu'nun mesajını, "Millet her şeyin üstündedir, millet bir kişiden büyüktür. Millet bu davaya, bu mücadeleye, demokrasi ve hukuk mücadelesine sahip çıktığı sürece biz de burada güçlüyüz ve milletle özgürlükte buluşacağımız günleri sayıyoruz" diyerek aktardı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Silivri'de Marmara Kapalı Ceazevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Can Atalay ve Burak Saldıroğlu'nu ziyaret etti. Karaca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve Atalay'ın mesajlarını paylaştı. İmamoğlu, mesajında, milletin demokrasi ve hukuk mücadelesine sahip çıktığı sürece güçlü olduklarını kaydederek, "Özgürlükle buluşacağımız günleri sayıyoruz" ifadelerine ver yerdi. Can Atalay'ın milletvekili olarak Hatay'ın iradesini temsil edebileceği günün heyecanını taşıdığını belirten Karaca, şunları söyledi:

"Ekrem Başkanımızın, tüm yurttaşlarımıza millete selam ve sevgileri var. Ekrem Başkanımız diyor ki: 'Millet her şeyin üstündedir, millet bir kişiden büyüktür. Millet bu davaya, bu mücadeleye, demokrasi ve hukuk mücadelesine sahip çıktığı sürece biz de burada güçlüyüz ve milletle özgürlükte buluşacağımız günleri sayıyoruz'. Ardından Hatay Milletvekili Sayın Şerafettin Can Atalay'ı ziyaret ettim. Can Atalay'ın da başta Hataylı hemşehrileri olmak üzere bütün yurttaşlarımıza selamları var. Anayasa Mahkemesi kararının Meclis'te okunmasının ardından Hatay'da hemşehrileriyle, Hatay halkının sorunlarıyla mücadele etmek için ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak Hatay'ın iradesini temsil edebileceği günün heyecanını yaşıyor.

Hem hemşehrim, hem meslektaşım, avukat Burak Saldıroğlu'nu ziyaret ettim. Saldıroğlu'nun bir mesajı var. Burak Saldıroğlu mesajında şunları diyor: 'Ben Ekrem Başkanımızın, X (Twitter) hesabının kapatılmasını hazmedemedim, kabul edemedim. Ekrem Başkanımızın sesinin duyulmasını engel olmak isteyenlere karşı onun tweetini aldım ve duvarlara asmaya, dağıtmaya başladım. İsteğim onun kısılmak istenilen sesini ve düşüncelerini bütün milletimiz bilsin istedim. Yayıldı, büyük destek gördüm ve bugün Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızın, Cumhurbaşkanı adayımızın, sesi, sözleri bütün ülkede milletimizce duyulsun diye çalıştığım için cezaevindeyim. Suçsuzum, haklıyım, hukuk insanıyım. Hukuk ve adalet tecelli edinceye kadar da burada kalsam da ne kadar kalırsam kalayım mücadelemiz devam edecek.'

Başka kimleri ziyaret ettim? Ceyda'yı, Fatoş'u ziyaret ettim, Elif hanımı, İpek hanımı, Güldem hanımı, kadınları ziyaret ettim. Kadınlar da diyor ki: 'Biz kadınız, güçlüyüz, suçsuzuz. Suçsuz ve haklı olmanın ve kadın almanın gücü ve motivasyonuyla moralimiz çok iyi. Herkese başta ailelerimiz olmak üzere herkese selamlarımızı iletiyorum'.

Bugün Marmara Kapalı Cezaevinde bir direnç, mücadele var. Halkın haklı taleplerinin mücadelesini vermek ve halkın uğradığı hak ihlallerini, adaletsizliklerin, yoksulluğun, her türlü baskı ve zulmün karşısında durmanın haklı onuruyla biz buradayız diyorlar. Bugün eğer ülkemiz özgürlüğe kavuşacaksa, milletimiz özgürlüğe kavuşacaksa burada ödenecek bir bedel de payımıza bizim buysa, biz de payımızı düşen bedeli ödüyoruz. 'Milletimiz var olsun' diyorlar. Güçlü olsunlar. 'Onlar dışarıda bu mücadeleye devam ediyorlarsa biz de burada o kadar güçlüyüz' diyorlar. Tüm arkadaşlarımızın bütün milletimize selamlarını iletiyorum."