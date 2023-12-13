TBMM Bütçe Görüşmeleri... Türker Ateş: "Botaş ve Elektrik İletim A.Ş. Vatandaşa Destek Olmak İçin mi Zarar Ettiriliyor Yoksa Dağıtım Şirketlerine...

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "Enerji Bakanlığına bağlı BOTAŞ ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin görev zararı astronomik derecede artıyor. Geçen sene doğal gaz fiyatları zirve yaptı. Geçen yılın tamamında BOTAŞ'a ödenen görev zararı 5 milyar; bu yılın ilk on ayında 62 milyar artış, yüzde 1.140. Elektrik İletim AŞ 2001 yılında 4,9 milyar lira kar ederken 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınıyor. 2022 yılında faaliyet raporuna göre 10 milyar liraya yakın zarar ediyor. Bu kurum zarar bahane edilerek kelepir fiyata satılacak mı? BOTAŞ Elektrik Üretim A.Ş. ve Elektrik İletim A.Ş. vatandaşa destek olmak için mi zarar ettiriliyor yoksa dağıtım şirketlerine kaynak aktarılmak için mi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, şunları ifade etti:

"BOTAŞ VE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ'NİN GÖREV ZARARI ASTRONOMİK DERECEDE ARTIYOR"

"Enerji Bakanlığına bağlı BOTAŞ ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin görev zararı astronomik derecede artıyor. Geçen sene doğal gaz fiyatları zirve yaptı. Geçen yılın tamamında BOTAŞ'a ödenen görev zararı 5 milyar; bu yılın ilk on ayında 62 milyar. Artış, yüzde 1.140. 'Ücretsiz doğal gaz verdik' bahanesine lütfen sığınmayın, ücretsiz doğal gazın maliyeti 8 milyar lira. Bakanlığa bağlı bir diğer kuruluş olan Elektrik Üretim A.Ş.'nin geçmiş yıllarda hiç görev zararı olmamış. Bu senenin ilk on ayında 52,9 milyar lira görev zararı ödemesi aktarıldı; bunu da size sorduk, dediniz ki; 'Cumhurbaşkanlığı bir karar aldı, belli tüketici gruplarını desteklemek için, vatandaşımızın yükünü hafifletmek için maliyetin bir kısmını devlet üstlendi.' Bu karar, Cumhurbaşkanlığının kararı niçin Resmi Gazete'de yayımlanmadı? Bu karara göre hangi tüketici grupları desteklenmektedir? Bu tüketici grupların elektrik faturaları sübvanse edilmeseydi ne kadar ödeme yapacaklardı, desteklediğinde ne kadar ödeme yapıyorlar?

"BOTAŞ VE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. VATANDAŞA DESTEK OLMAK İÇİN Mİ ZARAR ETTİRİLİYOR YOKSA DAĞITIM ŞİRKETLERİNE KAYNAK AKTARILMAK İÇİN Mİ?"

Elektrik İletim A.Ş. 2001 yılında 4,9 milyar lira kar ederken 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınıyor. 2022 yılında faaliyet raporuna göre 10 milyar liraya yakın zarar ediyor. Kar eden bir kamu işletmesinin özelleştirme kapsamına alındıktan sonra zarar etmesi hangi durumu akla getiriyor? Bu kurum zarar bahane edilerek kelepir fiyata satılacak mı? BOTAŞ Elektrik Üretim A.Ş. ve Elektrik İletim A.Ş. vatandaşa destek olmak için mi zarar ettiriliyor yoksa dağıtım şirketlerine kaynak aktarılmak için mi?

"EPDK ELEKTRİK TÜKETİCİLERİNİ DEĞİL ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİ KOLAYLAYAN BİR YAPI KAZANMIŞ DURUMDA"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tüketicilerini değil elektrik şirketlerini kolaylayan bir yapı kazanmış durumda. EPDK'nin mevcut başkanı çoklu maaş uygulamalarından alan bürokratlarımızdan. EPDK Başkanı aynı zamanda Türk Hava Yolları'na bakım, onarım ve modifikasyon işlemleri amacıyla kurulan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi. EPDK Başkanının keyfi yerinde, buna şüphe yok ancak kurumun işletmeleri yüzünden kamu şirketleri zarar ediyor. Sayıştayın 2022 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın denetim raporunda elektrik dağıtım şirketlerinin Elektrik İletim A.Ş.'ye borçlarını zamanında ödemediği tespit ediliyor. 2022 yılında 10 milyar liraya yakın zarar eden Elektrik İletim A.Ş. bu durumu EPDK'ye bildirdi ancak EPDK zaten özelleştirme kapsamına alındığı için kılını bile kıpırdatmadı.

"EPDK ASLI GÖREVİNİ YAPMAMIŞTIR, DAĞITIM ŞİRKETLERİNE KIYAK GEÇMİŞTİR"

Ortada görev ve ihmal şüphesi olan 2 kurum var: TEİAŞ ve EPDK. Bakanlığa soru önergemizi tekrar verdik, yanıtta geç tahsilatların faizini yüzde 60'a çıkararak yaptırım öngördüğünüz söyleniyor. EPDK bu kararı ne zaman aldı? 29 Temmuz 2023'te. Sayıştay'a tahsil edilemeyen alacakların tespiti hangi dönemi kapsıyor? 2022 yılı ve öncesini. Olan olduktan sonra, özelleştirme kapsamında kurulu zarara uğrattıktan sonra EPDK yöneticilerinin akıllarına geç tahsil edilen alacaklar için olan faizi yüzde 60'a çıkarmak gelmiş. Burada baş sorumlu EPDK'dir, asli görevini yapmamıştır, dağıtım şirketlerine kıyak geçmiştir."