TBMM Bütçe Görüşmelerinde Tartışma ve Gergin Anlar

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(TBMM)- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Murat Kurum'un, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerine İzmir Körfezi'nden bir şişe deniz suyu getirmesi üzerine başlayan tartışma, verilen aranın ardından da devam etti. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında "şerefsiz" atışması yaşandı. Toplantıya yeniden ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un toplantıya İzmir Körfezi'nden bir şişe deniz suyu getirmesi komisyonda muhalefet ve iktidar vekilleri arasında tartışmalara neden oldu. Tartışmalar verilen aradan sonra da devam etti.

Bakan Kurum, aranın ardından sunumuna devam etti. Kurum, "Artık 85 milyonun malum olduğu gibi İzmir'in atık sularını arıtmayan, pis suları doğrudan Körfez'e döken, körfezi bir foseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Bugüne kadar çözüm için hiçbir adım atmayan yönetim anlayışıdır" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kurum'a " Yunanistan'a mı bağlı İzmir" diye tepki gösterdi. Kurum, "Bu işin takipçisi olacağız" dedi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, "Vatandaş sandıkta hepimize gereken cevabı verdi sakin olun" diyerek milletvekillerini uyardı.

CHP'li Veli Ağbaba, "Otobanı ben yapıyorum, hastaneyi ben yapıyorum, körfezi sen kirletiyorsun" diye konuştu.

Bu sırada, bir TBMM personeli gazetecilerin görüntü çekmesini engellemek istedi. CHP'liler görüntü çekilmesine müdahale ettiği için personelin dışarı çıkarılmasını istedi.

AK Partili Açıkkapı: "Şerefsiz, terbiyesiz ahlaksızsın"

CHP'li Ağbaba ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma çıktı. Ağbaba, AK Partili Açıkkapı'ya "Sen betoncusun. Sen Elazığ'da beton işi yapmıyor musun" ifadesini kullandı. Ejder Açıkkapı, Ağbaba'ya "Sen Elazığ'a ne karışıyorsun şerefsiz, terbiyesiz ahlaksızsın sen. Haysiyetsizsin, yalancının önde gidenisin. Sen herkesi kendin gibi mi görüyorsun" dedi.

Ağbaba, "Şerefsiz de ahlaksız da sensin. Ağzını topla terbiyesiz. Ahlaksızsın sen, ahlaksız olmasan bu lafları etmezsin" dedi. Tartışmalar üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş toplantıya ara verdi.

Komisyona ara verildi...

İkinci aranın ardından oturumu yeniden açan Muş, yaptığı konuşmada, milletvekillerini kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmamaları konusunda uyardı.

Mehmet Muş: "Bu mübarek cuma gününde birbirimizi incitecek sözlerden kaçınalım"

TBMM'nin en önemli görevlerinden olan bütçe yapma ve denetleme görevini yerine getirdiklerini anlatan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada pek çok müzakere yapıldı. Kabul ettiğimiz ya da etmediğimiz görüş ortaya çıkabilir. Ama birbirimizi incitecek, kıracak, kaba ve yaralayıcı sözler yakışmıyor. Burada herkes tecrübeli insanlar. Geriye dönüp baktığımızda bazen insan söylediği sözler için hicap duyuyor. Birbirimize tahammül gösteren bir komisyonduk. İlk defa, hiç alışık olmadığım bize hiç yakışmayan, tutanaklara girmesini istemediğim ifadeler tutanaklara yansıdı. Bu mübarek cuma gününde birbirimizi incitecek sözlerden kaçınalım, seviyeli bir tartışma yapalım, parlamento içerisinde meseleleri lütfen bireyselleştirmeyelim. Bu çok kırıcı oluyor. Ortaya çıkan görüntülerin hiç birini tasvip etmiyorum."