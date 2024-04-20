TBMM\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi

(ANKARA)- TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" yapıldı. Çocuklar, Meclis bahçesinde çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Türkiye'nin uzay giden ilk astronotu Alper Gezeravcı da etkinliklere katılarak çocuklarla zaman geçirdi.
TBMM'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" düzenlendi. Etkinlik için Meclis bahçesinde çadırlar kuruldu, balonlar ve bayraklarla süslendi. TBMM bahçesinde çocuklar için çeşitli oyun alanları kuruldu, çocuklarla deneyler yapıldı.
Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı da etkinlik kapsamında çocuklarla bir araya geldi, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Ayrıca etkinlikte çocuk seğmen ekipleri de performanslarını sergiledi.
Öte yandan çocuklar, ANKA Haber Ajansı'na Meclis'te yaşadıkları 2023 Nisan coşkusuyla ilgili konuştu. Meclis'te çok eğlendiğini dile getiren bir kız çocuğu, "İlk başta tramboline gittik, sonra roket yaptık, yemek yedik. Gelmek isteyen varsa tavsiye ederim, çok eğlenceli bir yer" dedi.
Bir diğer kız çocuğu da "Ben Meclis'te çok eğlendim. Meclis'i çok sevdim, çok güzel bir gün geçirdim. Bence burası çok güzel" diye konuştu.
Meclis'e sınıfça geldiklerini anlatan bir çocuk da "Meclis çok güzel bir yer, oyunlar oynadım. Alper Gezeravcı'dan imza aldım, eğleniyoruz burada. Meclis'e gelmek isteyenler gelsin çok güzel bir yer, bir daha hep geleceğim buraya" ifadelerini kullandı.
Babasının TBMM'de güvenlik görevlisi olduğunu anlatan bir çocuk ise "Çok eğlenceli burası çok beğendim. Kitap sırasına bindim, tramboline bindim. Meclis çok güzel bir yer" dedi.
"BU HİKAYENİN GERİSİNİ GETİRECEK OLAN BUGÜN BURADA OLAN KARDEŞLERİMİZ"
Alper Gezeravcı'ya da çocukların ilgisi oldukça yoğundu. Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gezeravcı, "Atamızın çizdiği yolda devletimizin güçlü iradesiyle yürüyecek olan bu kardeşlerimize ilham kaynağı olacak bu görevi yapmış olmaktan ve şu anda bu mutluluğu, gururu asıl hak sahibi olan bu çocuklarımızla beraber paylaşmaktan son derecede mutluyum. Benim gerçekleştirmiş olduğum görev bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış hikayesi değil. Bundan sonra bu hikayenin gerisini getirecek olan bugün burada olan kardeşlerimiz" dedi.
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