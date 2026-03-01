TBMM'de Bu Hafta… Ak Parti Yeni Kanun Teklifi Sunmaya Hazırlanıyor

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, AK Parti TBMM Başkanlığı'na, KDV istisnası, afet konut satışları, emekli bayram ikramiyesi artışıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve bakanlarla iftarda bir araya gelecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda mesai devam edecek. Genel Kurul'da 13 maddesi kabul edilen Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

Genel Kurulda salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kabine üyeleri ve milletvekillerinin katılacağı iftar verilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta Ankara'daki STK temsilcilerine ve üniversitelerin rektörlerine de ayrı ayrı iftar vermesi planlanıyor.

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunması bekleniyor. Bu teklifte bazı alanlarda KDV istisnası, vergi düzenlemeleri, emekli bayram ikramiyesi artışı, afet konut satışına ilişkin hükümlerin yer alması öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilde yaptırılan afet konutlarının peşin ödemelerde 1 milyon 890 bin liralık konutları dörtte bir fiyatına 484 bin liradan, köy konutlarının da 448 bin liradan alınabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Araştırma Komisyonu'nda RTÜK ve BTK yetkilileri sunum yapacak

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda bu hafta salı günü RTÜK ve BTK yetkilileri, çarşamba günü -Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun alt komisyonunda başkanlık seçimi yapılacak ve çalışma takvimi belirlenecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.