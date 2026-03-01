TBMM'de Bu Hafta… Ak Parti Yeni Kanun Teklifi Sunmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Bu Hafta… Ak Parti Yeni Kanun Teklifi Sunmaya Hazırlanıyor

01.03.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM’de bu hafta, AK Parti TBMM Başkanlığı’na, KDV istisnası, afet konut satışları, emekli bayram ikramiyesi artışıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve bakanlarla iftarda bir araya gelecek.

(TBMM) - TBMM'de bu hafta, AK Parti TBMM Başkanlığı'na, KDV istisnası, afet konut satışları, emekli bayram ikramiyesi artışıyla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ve bakanlarla iftarda bir araya gelecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda mesai devam edecek. Genel Kurul'da 13 maddesi kabul edilen Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor.

Genel Kurulda salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kabine üyeleri ve milletvekillerinin katılacağı iftar verilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta Ankara'daki STK temsilcilerine ve üniversitelerin rektörlerine de ayrı ayrı iftar vermesi planlanıyor.

AK Parti'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na ekonomiye ilişkin bir torba kanun teklifi sunması bekleniyor. Bu teklifte bazı alanlarda KDV istisnası, vergi düzenlemeleri, emekli bayram ikramiyesi artışı, afet konut satışına ilişkin hükümlerin yer alması öngörülüyor. Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra 11 ilde yaptırılan afet konutlarının peşin ödemelerde 1 milyon 890 bin liralık konutları dörtte bir fiyatına 484 bin liradan, köy konutlarının da 448 bin liradan alınabilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Araştırma Komisyonu'nda RTÜK ve BTK yetkilileri sunum yapacak

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda bu hafta salı günü RTÜK ve  BTK yetkilileri, çarşamba günü -Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun alt komisyonunda başkanlık seçimi yapılacak ve çalışma takvimi belirlenecek.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Bayram İkramiyesi, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Bu Hafta… Ak Parti Yeni Kanun Teklifi Sunmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:37:17. #.0.4#
SON DAKİKA: TBMM'de Bu Hafta… Ak Parti Yeni Kanun Teklifi Sunmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.