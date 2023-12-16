TBMM\'de Bütçe Görüşmeleri... Rıdvan Uz: "Yabancı Uyruklu Kışıler 2022 Yılında 16 Mılyon Metrekare Arazı ve 30 Mılyon Metrekare Taşınmaz Almış,...

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "Tarihte bazı Filistinliler topraklarını Yahudilere satmıştı. İsrail'in Filistin topraklarında kök salmasına vesile olan bu davranışı sonucunda onların hatalarını ne hazindir ki torunları canlarıyla ödüyor. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte benzer sıkıntılar yaşaması muhtemeldir. Neden? Çünkü 2012'de çıkardığınız bir kanun değişikliğiyle Türkiye'de 25 dönüm olan yabancıya satışı 300 dönüme kadar çıkartınız. Yabancı uyruklu kişiler 2022 yılında 16 milyon metrekare arazi ve 30 milyon metrekare taşınmaz almış ve AK Parti iktidarı çok büyük miktarda toprak ve konut satışı gerçekleştirmiş. Bu satışlarla yabancılar Türk vatandaşlığını da para karşılığında satın almaktadır. Bu kürsüden sizleri uyarıyorum: Kanla alınanı parayla satamazsınız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, şunları dile getirdi:

"KENDİ ÜLKESİNE RAHATLIKLA GİDİP GELEBİLEN BİR KİŞİNİN DÜNYADA MÜLTECİ OLDUĞU TEK ÜLKE TÜRKİYE"

"Kendi ülkesine rahatlıkla gidip gelebilen bir kişinin dünyada mülteci olduğu tek ülke Türkiye olduğuna göre önceliğimiz bu meseleyi çözmek olmalıdır. Hepimizin hatırlayacağı üzere Büyük Orta Doğu Projesi'nin uygulamaya konulduğu süreçte sizlerin yakasına Yahudi Üstün Cesaret Madalyası'nın takıldığı ve 'Ben BOP Eş Başkanıyım' diyerek böbürlene böbürlene gezindiği günler daha dün gibi milletimizin hafızasında yer almaktadır. ve yine milletimizin hafızasındadır ki 29 Ekim 2014 tarihinde, Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünde PKK-PYD/ YPG terör örgütünün en ağır silahlarıyla vatan topraklarından geçmesine müsaade ederek bugün Suriye'nin kuzeyine yerleştirildiği de unutulmamalıdır.

"TÜRKİYE'NİN MARUZ KALDIĞI BU KİTLESEL GÖÇ KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ EN BÜYÜK MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Erdoğan ve AK Parti hükümeti 2013 yılında Türkiye'yi eşi ve benzeri görülmeyen en büyük kitlesel göç dalgasına maruz bırakmıştır ve maalesef, Türkiye AK Parti'nin açık sınır politikasıyla birlikte 2015 yılından itibaren dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna gelmiştir. Hükümetin bugün ısrarla devam eden yanlış dış politikaları; önce İhvancı, sonra Sisici Orta Doğu ve Suriye hamleleri sonucunda ülkemiz 4 ana problemle karşı karşıya kalmıştır. Nedir bunlar? Bir, Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı bulunduran ülke konumuna gelmiş ve bugün Türk milli kimliği varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalmıştır. İki, Güneyde, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya gibi emperyalist gayeleri olan devletlerle komşu haline geldik. Üç, emperyalist güçler bugün Suriye'nin kuzeyinde 100 bin kişilik bir terör ordusunu beslemektedir. Dört, bütün bu milli güvenlik risklerinin ötesinde Türkiye, sığınmacılara 100 milyar dolardan fazla para harcadı ve halen harcamaktadır; sayenizde, gözünüz aydın. Yani Türkiye'nin maruz kaldığı bu kitlesel göç, ülkemizin bugününü ve istikbalini tehdit eden, karşı karşıya olduğumuz en büyük milli güvenlik sorunudur.

"BM RAPORUNA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILDA 110 MİLYON KİŞİNİN ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRECEĞİ KONUŞULMAKTA"

Türkiye'nin sosyal hayatına uyum sağlayamayan, eğitim düzeyi düşük, suç ve doğum oranları yüksek böyle bir nüfusa baktığı gerçeği her yeni gün Türk gencinin bu topraklardaki geleceği için tehlike içermektedir. İşte, ülkemizin bu hale getirilmesinin ve vatandaşlarımızın umutsuzluğunun en büyük suçlusu Erdoğan ve AK Parti hükümetidir. Birleşmiş Milletler raporuna göre, önümüzdeki 25 yılda tam 218 milyon iklim ve siyasi kriz göçmeninden dolayı 110 milyon kişinin rotasını Türkiye'ye çevireceği konuşulmakta yani Türkiye nüfusunun 1,5 katı büyüklüğündeki kitle sınırlarımıza dayanacak. Hükümet, yıllar boyunca geçici siyasi çıkarlar uğruna basitleştirdiği ve hatta müphem hale getirdiği beka sorununun aslını görmek istiyorsa, işte bu işaret ettiğimiz noktaya bakmalıdır.

"SIĞINMACI VE KAÇAKLAR MESELESİNDE DERHAL HAREKETE GEÇMEZSENİZ TARİH VE MİLLET HUZURUNDA BUNUN VEBALINI ÖDEYEMEZSİNİZ"

Hükümeti uyarıyorum: Her işte aklınız başınıza sonradan geliyor. Açılım sürecinde sizi uyardık, dinlemediniz, bedelini hendek operasyonlarında 793 asker ve polisimizi şehit vererek ödedik. FETÖ konusunda sizi uyardık, dinlemediniz, bedelini 15 Temmuz gecesi Türk milletinin başına atılan bombalarla ödedik ancak bu demokratik istila meselesinin sonrası da yok, pişmanlığı da yok. Eğer, sığınmacı ve kaçaklar meselesinde derhal harekete geçmezseniz tarih ve millet huzurunda bunun vebalini ödeyemezsiniz. Biz İYİ Parti olarak, göç doktrini ve stratejik eylem planına sahip tek siyasal parti olarak Türkiye'nin Türk yurdu olarak kalması için mücadelemizde hiçbir engel tanımadan çalışmaya devam edeceğiz çünkü bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür, yarın da Türk kalacaktır.

"YABANCI UYRUKLU KİŞİLER 2022 YILINDA 42 MİLYON METREKARE ARAZİ VE TAŞINMAZ ALMIŞ, SİZLERİ UYARIYORUM: KANLA ALINANI PARAYLA SATAMAZSINIZ"

Türkiye, uyguladığı dış politika sayesinde maalesef Pakistanlaşma, Afganistanlaşma ve Filistinleşme sürecine doğru hızla gidiyor. Bilindiği üzere, tarihte bazı Filistinliler topraklarını Yahudilere satmıştı. İsrail'in Filistin topraklarında kök salmasına vesile olan bu davranışı sonucunda onların hatalarını ne hazindir ki torunları canlarıyla ödüyor. Türkiye'nin önümüzdeki süreçte benzer sıkıntılar yaşaması muhtemeldir. Neden? Çünkü 2012'de çıkardığınız bir yasayla, bir kanun değişikliğiyle Türkiye'de 25 dönüm olan yabancıya satışı 300 dönüme kadar çıkartınız, tebrik ediyorum. Yabancı uyruklu kişiler 2022 yılında 16 milyon metrekare arazi ve 30 milyon metrekare taşınmaz almış ve AK Parti iktidarı çok büyük miktarda toprak ve konut satışı gerçekleştirmiş. Bu satışlarla yabancılar Türk vatandaşlığını da para karşılığında satın almaktadır. Bu kürsüden sizleri uyarıyorum: Kanla alınanı parayla satamazsınız. Sayın Bakan, tarihin, Türk devlet aklının ve oturduğunuz makamın gereğini yapınız; oturduğunuz koltuk merhum Talat Paşa'nın da koltuğudur, bunu asla aklınızdan çıkarmayınız."