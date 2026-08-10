TBMM'de Çerçeve Yasa Kabul Edildi - Son Dakika
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TBMM'de Çerçeve Yasa Kabul Edildi

TBMM\'de Çerçeve Yasa Kabul Edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla yasalaştı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, süreçteki katkılarından dolayı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti, Bahçeli'yi alkışlarla tebrik etti.

Haber: Erva Gün

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Elektronik oylamada 562 milletvekili oy kullanırken, teklif 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri tamamlandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul'da, teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından elektronik oylamaya geçildi. Oylamada 562 milletvekili oy kullandı. Teklif, 468 kabul, 88 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi.

ADAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Oylama sonucunun okunmasının ardından Genel Kurul'a hitap eden TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" idealinin mimarı olduğunu belirten Adan, "Emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye Yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen Beyimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Adan, sürecin devlet politikası haline gelmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli rolü bulunduğunu belirterek, Erdoğan'a teşekkür etti.

TBMM'nin de "Terörsüz Türkiye" idealine yönelik tarihi katkılar sağladığını ifade eden Adan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere grup başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerini tebrik etti.

BAHÇELİ'YE ALKIŞLI TEBRİK

Adan'ın Bahçeli'ye teşekkür ettiği sırada Genel Kurul salonundaki milletvekilleri alkışladı. Milletvekilleri daha sonra MHP sıralarına giderek Bahçeli ile tokalaştı.

Bahçeli de ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'la tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Bakırhan ve Hatimoğulları ile tokalaştı.

GENEL BAŞKANLAR OYLAMADA HAZIR BULUNDU

"Çerçeve Yasa" teklifinin oylaması sırasında siyasi parti genel başkanları da Genel Kurul salonunda bulundu. Oylamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları takip etti.

Kaynak: ANKA

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