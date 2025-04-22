TBMM'de Eğitimdeki Atama Tartışmaları: İYİ Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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TBMM'de Eğitimdeki Atama Tartışmaları: İYİ Parti Önerileri Reddedildi

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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin proje okullarındaki öğretmen atama sürecinin araştırılması önerisi, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. İyilik ve CHP milletvekilleri, eğitimdeki adaletsizliklere ve bütçe planlarına eleştirilerde bulundu.

22.04.2025 19:07  Güncelleme: 20:10
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti tarafından verilen proje okullarındaki öğretmen atamalarının araştırılması önerileri AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Burada yaşanan tam anlamıyla bir keyfiyettir. Öğrencisini sınavla aldığını okulun öğretmenini torpil ve tavassutla atıyorsunuz" dedi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise, "Bir öğün sağlıklı yemek için gereken bütçe 190 milyar lira. Sermayeye ayrılan vergi istisnası 791 milyar. Yani çocuklarımızın karnı açken sermayenin cebi dolu" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları kapsamında "proje okul" olarak bilinen ülkenin önde gelen liselerinde öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesinin araştırılması için İYİ Parti tarafından verilen öneriler AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi.

"Atama kriteri; yandaş sendika, paralel yapı ve cemaatler"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi:

"Eğitimin üzerine kabus gibi çöken çakma profesör bakanınız tam bir radikal militan gibi çalışıyor. Kendisi Cumhuriyet değerlerini yok etmeye kararlı iktidarınızın eğitim alanında iflah olmaz bir neferi olup çıktı. İdari olarak zaten arka bahçeye dönüştürdüğü proje okullarını şimdi öğretmen kadrosu anlamında da arka bahçeye dönüştürme işleminin adıdır bu yaşananlar. Türkiye'de 2 bin 318 proje okulu var. Bu okulunun idarecileri yandaş sendikanın üyeleri. 80 binden fazla öğretmen, 5 binden fazla yönetici, 1 milyonun üzerinde de öğrenci okuyor bu okullarda. Öğretmenlerin görev süresi 4 yıl ve talebe bağlı olarak 4 yıl daha uzatılacaktı. Baktılar ki kendi okullarını tercih eden ve bu okulları nitelikli hale getiren 5-10-15 yıl emeği olan öğretmenlerin hepsi norm fazlası durumuna düşürülmüş ve atamaları yapılmamış. Bunun ardından protestolar da başladı. Burada yaşanan tam anlamıyla bir keyfiyettir. Öğrencisini sınavla aldığını okulun öğretmenini torpil ve tavassutla atıyorsunuz. Atama kriteri; yandaş sendika, paralel yapı ve cemaatler."

"Yani çocuklarımızın karnı açken sermayenin cebi dolu"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede 19 milyon öğrenci var ama bu öğrenicilere ayrılan bütçe geçen yıllara göre yalnızca yüzde 33 artırıldı, resmi enflasyon yüzde 49. Yani eğitimin bütçesini utanmadan küçülttüler. Sonra bu bakanlık okulları temizlemeyi bile başaramadı. 8 bin liraya 120 bin temizlik personeli almaya kalktılar. Yapamadılar, belediyelerimiz, velilerimiz devreye girdi. TÜİK verilerine göre 4,4 milyon ete ulaşamıyor, 2 milyon çocuk meyve tüketemiyor, 2,2 milyon çocuğun oyuncağı yok. Çocuklarımız okullara aç gidiyor. Bir öğün sağlıklı yemek için gereken bütçe 190 milyar lira. Sermayeye ayrılan vergi istisnası 791 milyar. Yani çocuklarımızın karnı açken sermayenin cebi dolu. Seçim meydanlarında 'mülakatı kaldıracağız' dediler ama 1 milyon atanmayan öğretmene mülakat zulmü yaşattılar. 1,2 milyon öğretmenimiz yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu ülkenin öğretmeni ay sonunu değil haftayı çıkartamıyor. Öğretmenlerimizin varlığıyla eğitimi ayakta tutuyorsunuz onlara insanca ve güvenli bir yaşamı çok görüyorsunuz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli... Bilimsel modeli belirsiz, pedagojik yönü zayıf ama ideolojik yönü çok güçlü. Bir eğitim modeli değil bir siyasi müdahale planı."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de Eğitimdeki Atama Tartışmaları: İYİ Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika

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