TBMM'de İç Güvenlik Yasası Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de İç Güvenlik Yasası Görüşmeleri Tamamlandı

Geniş Video İzle

Ateşli silahlar ve çakar kullanımına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi, barış vurgusu yapıldı.

22.11.2024 00:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşmeleri tamamlandı. İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun, "Böyle bir mutabakat içerisinde bir çalışma yapıldığı için teşekkür ediyorum. Elbette eleştiriler olacak ancak tartışmadan yapıldı, herkes ayrı bir katkı sundu. Sayın Önder, helallik meselemiz olmasına rağmen tatlıya bağladık mı" sorusuna TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Barış gelsin. Bir de Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a sormam lazım ama helallik işin kolay kısmı, önce bir barış gelsin. Şu barışı bir teminat altına alalım" şeklinde yanıt verdi.

Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Oylama öncesi söz alan  İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, "Çalışma yapan bütün gruplara teşekkür ederiz. Böyle bir mutabakat içerisinde bir çalışma yapıldığı için teşekkür ediyorum. Elbette eleştiriler olacak ancak tartışmadan yapıldı, herkes ayrı bir katkı sundu. Sayın Önder, helallik meselemiz olmasına rağmen tatlıya bağladık mı" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise "Barış gelsin. Bir de Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a sormam lazım ama helallik işin kolay kısmı, önce bir barış gelsin. Şu barışı bir teminat altına alalım" yanıtını verdi.

"Demokrasi böyle bir şey, biraz daha tadına varsanız tadından yenmeyecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün, "Bu kanundaki çalışmaları ortak akılla, tüm partilerimizle yürüttük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" sözlerine Önder, "Demokrasi böyle bir şe,  biraz daha tadına varsanız tadından yenmeyecek inşallah" karşılığını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, "Bu yasanın görüşmeleri sırasında muhalefetin itirazlarını müzakere ederek geri çeken ve bu çerçevede bir demokratik tutum gösteren arkadaşlara teşekkür ederim. Muhalefet burada yapıcı bir rol oynamaktadır" dedi.

TBMM\'de İç Güvenlik Yasası Görüşmeleri Tamamlandı
Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Tbmm Genel Kurulu, Figen Yüksekdağ, Süleyman Soylu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de İç Güvenlik Yasası Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
09:38 Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara alıcı buldu
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 01:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de İç Güvenlik Yasası Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.