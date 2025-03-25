TBMM'de İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika
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TBMM'de İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Yükseliyor

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etti. Gamze Taşcıer ve Süleyman Bülbül, iktidarın yargıyı siyasete müdahale aracı olarak kullandığını vurguladı ve halkın iradesine sahip çıkacaklarını belirtti.

25.03.2025 19:38  Güncelleme: 23:43
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Siz halkın parasını yandaşların değil, vatandaşın lehine harcayan kamucu akıldan korkuyorsunuz. Açlığa mahkum ettiğiniz milyonlarca yurttaşa günde üç öğün sağlıklı yemek hizmeti sunan kent lokantalarından korkuyorsunuz. Milli iradeyi gasp ederek atadığınız kayyum, koltuğa oturur oturmaz ilk işi kent lokantasını kapatmak oldu. Gazetecileri, halkın gerçekleri öğrenme hakkına engel olmak için tutukluyorsunuz. Bu vicdansızlığın hesabını halk sizden soracak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, şunları söyledi:

"19 Mart yakın siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bu yaşanan olay açıkça bir sivil darbedir. Hukuk devleti, özgürlükler ve millet iradesi tek bir adamın talimatı doğrultusunda ayaklar altına alınmıştır. Siyasetin sopası haline dönüştürdüğünüz yargı erki aracılığıyla muhalefeti ciddi bir kuşatma altına aldınız. Aslında siz 6 yaşındaki çocuğu karanlık tarikatın kaçak binasını dozerle yerle bir eden Ekrem İmamoğlu'ndan ve temsil ettiği iradeden korkuyorsunuz. Siz, kamunun kaynaklarını hortumlayan vakıflara bedavaya verilen kamu mallarını geri alan devlet yurtlarından on kat daha konforlu öğrenci yurtları yapan İmamoğlu'nun hizmetlerinden korkuyorsunuz. Siz, halkın parasını yandaşların değil, vatandaşın lehine harcayan kamucu akıldan korkuyorsunuz. Açlığa mahkum ettiğiniz milyonlarca yurttaşa günde üç öğün sağlıklı yemek hizmeti sunan kent lokantalarından korkuyorsunuz. Milli iradeyi gasp ederek atadığınız kayyumun, koltuğa oturur oturmaz ilk işi kent lokantasını kapatmak oldu. Gazetecileri, halkın gerçekleri öğrenme hakkına engel olmak için tutukluyorsunuz. Bu vicdansızlığın hesabını halk sizden soracak. Yine kreşlerle, anne kartla, çocuklara dağıtılan bir bardak sütle halkın gözüne giren bir yönetimden korkuyorsunuz."

"Hukuka aykırı bir şekilde İmamoğlu'nu siyaset dışına itmenize 'hayır' dediler"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şu ifadelere yer verdi:

"İktidarın yargı eliyle siyasete müdahale etmesinin araştırılması... Konumuz bu. AK Parti hükümeti kayyumlar hükümeti haline geldi. Milli irade, sandık karar veriyor belediye başkanını seçiyor siz alıp kayyum atıyorsunuz. Terörle bağlantı kuruyorsunuz. Hiç aklınız alıyor mu? Ekrem İmamoğlu suç örgütü lideri diye ortaya çıkıyorsunuz; yazık. 200 tane araştırma, mülkiye müfettişleri, Sayıştay gelip araştırma yapmış ama siz bir ay içinde yapılan denetlemelerden bir suç çıkartıyorsunuz. Sizi yine yenecek Ekrem İmamoğlu'nu yargı eliyle siyaseten yasaklı hale getiriyorsunuz. Ama halk biliyor. Cumhurbaşkanlığı ön seçimini pazar günü yaptık, 15 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bütün partilere oy verenler sıraya geçti, upuzun sıralar oldu. Niçin geldiler çünkü hukuka aykırı bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu siyaset dışına itmenize karşı hayır dediler. Anayasanın içini boşalttınız. Anayasanın 2. maddesi açık. İnsan haklarına saygılı, laik, sosyal bir hukuk devleti diyor. Bunların hiçbiri kalmadı.Gösteri yürüyüşünü barışçıl bir şekilde ortaya koyan gençlere biber gazıyla, copla, suyla haklarını kullanmalarını engellediniz. O çocuklar sizin çocuklarınız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepkiler Yükseliyor - Son Dakika

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