Gazilerden TBMM\'ye: \'Biz insan yerine konulmak istiyoruz\'

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda AK Parti ve MHP'nin şehit ve gazi haklarına ilişkin kanun teklifi görüşülürken, muhalefet partileri teklifin yetersiz olduğunu savundu. Komisyon salonuna alınmayan gaziler adına konuşan Er Gazileri ve Er Şehit Aileleri Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu ise, "Biz parayla ilgili bir şey söylemiyoruz. Biz insan yerine konulmak istiyoruz" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın başkanlığında toplandı.

Komisyonda AK Parti ve MHP'nin şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik TBMM Başkanlığı'na sunduğu dokuz maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle, şehit anne ve babalarına asgari gelir güvencesi, malul sayılmayan gazilere aylık ve sosyal haklar, bakıma muhtaç gazilere evde bakım desteği ile 15 Temmuz gazileri, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere yönelik çeşitli düzenlemeler öngörülüyor.

Komisyon toplantısının başında konuşan Komisyon Başkanı Akar, "Toplantı noktasına gelinceye kadar arkadaşlar çok ciddi toplantılar yaptı. Daha sonra şehit ailelerimizin, gazilerimizin dernekleri, vakıfları ve sendikaları ile görüşmelerimiz oldu. Birçok kişiyi dinleme fırsatımız oldu. ve sonunda en son yaptığımız çalışmaları devletin imkanları çerçevesinde bu noktaya geldiğimizde bir teklif hazırlandı. Bugün burada komisyonda yapacağımız çalışmayla bu teklifi tamamlayarak genel kurula indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"DIŞARIDA KALMALARI HUKUKEN VE VİCDANEN UYGUN DEĞİL"

Güvenpark'ta özlük hakları için eylem yapan gazilerin komisyon salonuna alınmamasına tepki gösteren YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, "Dışarıda kalmaları hukuken ve vicdanen uygun değil" dedi. Ertuğrul'un bu sözleri üzerine komisyon başkanı Akar, "Onların yararına olacak olan şey, toplantının tamamlanarak kanun teklifi olarak genel kurula indirilmesi. Girişti, çıkıştı işleri uzatmanın alemi yok" ifadesini kullandı.

Ertuğrul, kanun teklifini eleştirerek, "Bu kanun teklifi şehit aileleri ve gazilerimizin feryadını duymaktan, sorunlarını kökten çözmekten uzaktır" dedi. Ertuğrul, teklifin görüşülmeden önce alt komisyon kurulmasını ve şehit aileleri ile gazilerin dinlenmesini isterken, "Vatan savunması parçalı olmadığı gibi vatan evlatlarına verilecek haklar da parçalı ve rütbeye göre sunulamaz" ifadesini kullandı.

"KURALLARI ALTÜST EDELİM, ONLARI DİNLEYELİM"

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da salon dışarısında kalan gazilerin komisyon salonuna alınması ve dinlenmesi çağrısında bulundu. Bayraktutan, "Bir ülke, şehitlerine, gazilerine verdiği değerle ölçülür. Batıda bunu gördük. Bu anlamda onlar bizim gözle veriliyor. Hamaset de yapmıyoruz. İyi ki vallahi sizinle bu konudaki aynı düşüncede olduğumuzu biliyoruz. Birinci elden onları dinleyelim. Kuralları altüst edelim. Bugün çünkü özel bir konumuz. Onları dinleyelim. Yaralarına merhem olacak kanunları geçirelim" diye konuştu.

Öte yandan komisyon toplantısını, salona alınmayan gaziler adına Er Gazileri ve Er Şehit Aileleri Platformu Başkanı Gazi Erdem Çerçioğlu takip etti.

"DÜZENLEME YETERSİZ OLSA DA OLUMLU"

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, ise "Özellikle erler, gaziler ve şehit yakınlarının rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük haklarına ilişkin uzun zamandan beri bekledikleri, bizim de takipçisi olduğumuz, muhalefet olarak sık sık dile getirdiğimiz bu düzenlemenin yetersiz olsa da olumlu olduğunu düşünüyoruz. Eksik kalan kısımların da en kısa zamanda tamamlanmasını talep ediyoruz. Defaatle ifade ettiğimiz gibi ordumuz milli gururumuzdur ve siyaset dışıdır. Ordumuz bizim göz bebeğimizdir" dedi.

"KEŞKE CUMHUR İTTİFAKI MİLLETVEKİLİ ARKADAŞLAR DA GÜVENPARK'A GİTSEYDİ, ONLARI DİNLESEYDİ"

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, komisyon toplantısı sırasında gazilerin Meclis önünde eylem yapmasının üzücü olduğunu, gazilerin komisyon kapısının önünde eylem yapmak zorunda kalmasının "çok acı verici" olduğunu söyledi. Suiçmez, "Gönül isterdi ki hepsi burada olabilseydi" dedi. Güvenpark'ta günlerdir eylem yapan gazilerin iktidar milletvekilleri tarafından dinlenmesi gerektiğini belirten Suiçmez, "Keşke iktidar veya Cumhur İttifakı mensubu milletvekili arkadaşlarımız da bir oraya gitseydi, onları dinleseydi" ifadelerini kullandı.

Suiçmez, şirketlerin vergi borçlarının silinmesi ve çeşitli teşviklerin sürdürülmesi örneklerini hatırlatarak, şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemelerde aynı yaklaşımın benimsenmemesi gerektiğini savundu. "Bugün ülkemiz bölünmemişse, bölünmez bütünlüğünü muhafaza ediyorsa ve bugün biz burada özgürce konuşabiliyorsak bunu onlara borçluyuz" diyen Suiçmez, şehit ve gazilere yönelik hakların devletin imkanları gerekçesiyle sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Şehitlik ve gazilikte ayrımcılığı ortadan kaldıracak hukuki düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Suiçmez, YENİ Parti'nin daha önce TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde muharip gazilerin vefatı halinde şeref aylıklarının engelli, dul ve muhtaç çocuklarına intikal ettirilmesi, gazilerin ortez ve protez ihtiyaçlarının karşılanması ile rapor ve benzeri işlemler için ikamet ettikleri yere en yakın üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvurabilmelerine yönelik düzenlemelerin yer aldığını anımsattı.

"KANUN TEKLİFİ YETERSİZ"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş da teklifi "yetersiz" bulduklarını belirterek, "Şehit ve gazilerimizin hakları devletin kahramanlarına karşı koşulsuz borcudur. Bu haklar PKK mensupları için hazırlanan bir düzenlemenin karşılığı, dengesi veya vicdani örtüsü kesinlikle olamaz" dedi. Komisyon toplantısına katılmak isteyen bazı şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerinin içeri alınmamasını da eleştiren Türkeş, bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi. Meclis'te daha önce farklı gruplara yönelik uygulamaları hatırlatan Türkeş, şehit ve gazi temsilcilerine yönelik tutumu eleştirerek, yaşananları kınadığını ifade etti.

"TÜRK POLİSİ İLE TÜRK GAZİLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE KALKIŞILDIYSA..."

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, daha önce TBMM koridorlarında terör örgütünü öven sloganlar atıldığını öne süren Taşcı, bu olaylarda müdahalede bulunulmadığını savunarak, gazilere yönelik müdahale talimatı verildiği iddiasını eleştirdi. Taşcı, "Eğer gerçekten gazilere müdahale talimatı verildiyse ve Türk polisi ile Türk gazileri karşı karşıya getirmeye kalkışıldıysa, her kimse müsebbibi kınıyorum" dedi. Komisyon çalışmalarında sık sık "Biz zaten onları dinledik" ifadelerinin kullanıldığını belirten Taşcı, bunun yeterli olmadığını savundu. Taşcı, "Dinlemiş olabilirsiniz ama belli ki anlamamışsınız. Otuzu aşkın talepten bir tanesi bile gazilerimizin istediği şekilde bu kanun teklifine giremediyse demek ki bu talepler anlaşılmamış" diye konuştu.

"SİZ BİZİ YOK SAYIYORSUNUZ"

Komisyonda konuşan Er Gazileri ve Er Şehit Aileleri Platformu Başkanı Gazi Erdem Çerçioğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklifle ilgili Sayın Vekil 'Çok inceledik, çok araştırdık' diyor. 2,5 senenin sonunda gelen teklif, er şehit aileleri ve er gazilerinin hiçbir sorununu çözmemekte. Bu ülkede sırtını sıvazlayarak ölüme gönderdiğiniz, gözünüzü kırpmadan ölüme gönderdiğiniz, siyasetini yaparken 'Bunlar bizim...' Ellerine kına yakılarak vatana kurban edilsin diye gönderilen insanlar bizleriz. ve kapının önündeler. Hatırlatmak isterim. Bu bize sanki cep harçlığı veriyormuş gibi bize bir para veriyorsunuz. 'Maaş artışı yaptık' diyorsunuz. Biz 24 gündür Güvenpark'ta eylemdeyiz. Bizim parasal hiçbir sorunumuz yok. Biz parayla pulla ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. Biz insan yerine konulmak istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bizi ölüme gönderirken hiçbir problem yok. İş sosyal haklarını vermeye kalktığında çöp gibi bir kenara fırlatıyorsunuz.

"SİZ BU KOLTUKLARDA HUZUR İÇERİSİNDE OTURUYORSANIZ BİZİM SAYEMİZDE"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının içerisine atıyorsunuz. Aynı üniforma içerisinde, aynı şartlarda, aynı terörist kurşunuyla yaralanmamıza rağmen siz bizi yok sayıyorsunuz. Neden yok sayılıyorum, onu da anlamadım. Siz bugün bu masalarda, bu koltuklarda rahat, huzur içerisinde oturuyorsanız, milletvekilleri olarak siz burada rahat, huzur içerisinde oturabiliyorsanız o dışarıdaki arkadaşların ve benim sayemde oturuyorsunuz. Bizim buraya giremememiz ne demek? Ben bunu çok yadırgıyorum. Devleti devlet yapan ana unsur biziz, biz. Şehitler ve gaziler. Buyurun hodri meydan, bir taneniz elinize iğne batırın. 20 yaşında bizi dal budar gibi budanmasına müsaade ettiniz. Belki yanlış emir verdiniz. Belki yanlış şeyler söylediniz. Burada bizim cebimize koyacağınız üç kuruş paranın tartışmasını, koca koca adamlar oturmuşsunuz, onu tartışıyorsunuz. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Aynı üniforma içerisinde, aynı şartlarda yaralandığımız arkadaşlarımızdan hiçbir farkımız yok. Dikey geçişli emsal özlük hakkımızı alıyoruz. Biz o hakkımızı alıncaya kadar Güvenpark'tan ayrılmıyoruz."