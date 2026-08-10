TBMM\'de Terör Yasa Teklifi Tartışmaları

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında görüşülen kanun teklifine ilişkin konuşan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, düzenlemeyi "ikinci ihanet açılım süreci" şeklinde nitelendirerek tepki gösterirken, YENİ YOL Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, teklifin hazırlanış yöntemini eleştirerek toplumsal barış için hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da "Sevr'e kadar mıydı sizin tek milliyetçiliğiniz, tek devletçiliğiniz, tek bayrakçılığınız? Sevr'e kadar mıydı cumhuriyetçiliğiniz, Sevr'e kadar mıydı Atatürkçülüğünüz?" diye sordu.

TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve YENİ YOL Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, teklifin dördüncü maddesi üzerine konuştu.

Sevr'in 106'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatan İYİ Partili Ömer Karakaş, "Peki, biz bugün ne yapıyoruz? Bugün ikinci ihanet açılım sürecini başlatıyoruz. Niye ikinci ihanet açılım süreci? Çünkü birincisini 2012 yılında yapmıştınız. O zaman adına demiştiniz ki: 'Analar ağlamasın.' Hatta biz o zamanlar birçok arkadaşımla beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nde bulunurken karşı çıktığımızda dediniz ki: 'Siz anaların ağlamasını mı istiyorsunuz?' Bugün de diyorsunuz ki: 'Terörsüz Türkiye' Şimdi aynı şeyi hep birlikte diyorsunuz: 'Siz terörün bitmesini istemiyor musunuz?' Terörün bitmesini istemeyen herkes vatan hainidir, hepimiz terörün bitmesini isteriz ancak bu yolla değil, teröre teslim olarak değil, teröre taviz vererek değil" diye konuştu.

"BU 9 BİN HAİN VATANDAŞA, ESNAFA, İŞ ADAMIMIZA ÇÖKECEK"

Karakaş, teklif kapsamında Türkiye sınırları içerisinde bulunan 4 bin 43 teröriste yönelik af getirildiğini, yurt dışındakilerle birlikte sayının 9 bine ulaştığını öne sürdü.

Düzenlemenin yalnızca terör suçlarıyla sınırlandırılmasını eleştiren Karakaş, "Bu 9 bin hain, bu 9 bin cani; tek bildikleri şey silah kullanmak, cinayet işlemek, hainlik yapmak, adam öldürmek. Yarın ne yapacak bunlar biliyor musunuz? Bunların her biri yarın Türkiye sınırlarında mafyacılık yapacak, vatandaşa çökecek, esnafa çökecek, iş adamımıza çökecek" dedi.

Karakaş, terörle mücadele kapsamında geçmişte yürütülen operasyonlarla PKK'nın etkisiz hale getirildiğini savunarak,"Siz, biten çapulcuları bugün affediyorsunuz" ifadesini kullandı.

"YA TARİHİN UTANÇ SAYFASINDA ANILACAKSINIZ..."

Düzenlemeye vatandaşın da onay vermesi gerektiğini savunan Karakaş, "Benim askerimi, polisimi, vatandaşımı katleden, Kürt vatandaşını, Türk vatandaşını, herkesi katleden bu canileri affediyorsunuz. Madem affedeceksiniz, madem af çıkarılacak o zaman şunu yapmanız lazım: Bunun bedelini ödeyen vatandaş, maddi, manevi bunun bedelini ödeyen vatandaş; vatandaşa soracaksınız. Neden korkuyorsunuz? Affedecekse vatandaş affetsin. Allah'ın yapmadığını siz hangi hakla yapıyorsunuz, nasıl cesaret ediyorsunuz buna" şeklinde konuştu.

Karakaş, milletvekillerine seslenerek, "Bugün sizlerin önünde iki yol var: Vereceğiniz bu kararla ya torunlarınız sizinle gurur duyacak ya da onları ömür boyu taşıyacakları bir utançla yaşatacaksınız. ya Şeyh Sait ve Seyit Rıza'nın uzantılarını affedeceksiniz ya da Topal Osman'ın, Diyap Ağa'nın, Kazım Karabekir'in ve Fevzi Çakmak'ın yaptıklarını yapacaksınız; ya Sevr'e boyun eğen Damat Ferit gibi tarihin utanç sayfasında anılacaksınız ya da ihanete karşı dimdik durup 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek Milli Mücadele'yi başlatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gibi kahraman olarak anılacaksınız" dedi.

SADULLAH ERGİN: KANUN TEKLİFİNİN HAZIRLIĞINDA DAHA KATILIMCI VE UZLAŞMACI BİR ÇALIŞMA YAPILMALIYDI

YENİ YOL Partisi Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, yaptığı konuşmada, Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı sürece ilk desteği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın verdiğini belirterek, YENİ YOL Grubu olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında kurulan komisyonda yapıcı ve nitelikli katkı sunduklarını dile getirdi.

Ergin, Genel Kurul'da görüşülen kanun teklifinin hazırlanış yöntemini eleştirerek, metnin istihbarat birimleri ile üç siyasi partinin kendi arasında yürüttüğü görüşmeler sonucunda hazırlandığını söyledi. Ergin, "Keşke bu hazırlıkta daha katılımcı ve uzlaşmacı bir çalışma yapılabilseydi. Bu nedenle, teklifin hazırlanış yöntemiyle ilgili eleştirimizi ve usule dair çekincemizi ifade ediyorum. Ancak bu eleştirilerimiz Türkiye'nin bu kadim sorununu çözme irademizi ortadan kaldırmaz, tam tersine, biz bu sorunun çözülmesini güçlü bir şekilde istiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

"TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN TÜRKİYE'NİN EKSİKSİZ BİR HUKUK DEVLETİ OLMASI GEREKİR"

"Bu süreç yalnızca bir siyasi partinin veya bir siyasi ittifakın projesi olarak görülmemelidir. Bu, Türkiye'nin meselesidir, bu 86 milyonun meselesidir" diyen Sadullah Ergin, toplumsal barışın yalnızca silahların susmasıyla sağlanamayacağını belirterek, Türkiye'nin eksiksiz bir hukuk devleti olması, güven veren bir adalet sisteminin kurulması, farklı düşünen yurttaşların kendilerini güvende hissetmesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Ergin, sürecin sonuç alması için olumlu katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

YENİ YOL PARTİLİ KAYA: ALLAH'IN İZNİYLE BU TERÖR İMTİHANINI DA BAŞARIYLA VERECEĞİZ

YENİ YOL Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, teklifin beşinci maddesi üzerine yaptığı konuşmada, "Biz 86 milyon bir ve beraberiz, kardeşiz. Bin yıllık tarihimizde biz birçok bedeller ödedik, birçok imtihanlardan geçtik, bu imtihanları başarıyla verdik. Allah'ın izniyle bu terör imtihanını da başarıyla vereceğimize yürekten inanıyorum. Bizim inanç birliğimiz var, inancımız bizi kardeş kılmış dolayısıyla etnik kimliklerimizin, mezhepsel farklılıklarımızın bu noktada bizi herhangi bir olumsuzluğa sürüklememesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİLİ TAŞCI: DOLMABAHÇE VE TUSAŞ SALDIRISININ EMRİNİ VERENİ AFFEDİYORSUNUZ

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, teklifin altıncı maddesine ilişkin yaptığı açıklamada, "terör suçlarından hükümlüler için özel af niteliği taşıdığını" savunarak, şunları kaydetti:

"Siz aslında tam da bu maddeyle Dolmabahçe saldırısının emrini vereni affediyorsunuz, TUSAŞ saldırısının emrini vereni affediyorsunuz, Dağlıca baskınının, Çukurca baskınının saldırı emrini vereni affediyorsunuz. Yetmiyor bu, hükmün yazılış şeklini kullanıp İmralı'daki o bebek, o kadın, o asker, o polis, o öğretmen, o millet katili devlet düşmanını affediyorsunuz. Özgürlüğün umudunu değil, alenen garantisini veriyorsunuz o alçak teröristbaşına. İnfaz hukukuna aykırı olarak çekilmemiş cezayı çekmiş sayıyor, özel af çıkarıyorsunuz. Meclisin arkasından dolanarak Anayasa'yı açıkça ihlal ediyor, teröriste imtiyaz için milli iradeye darbe yapıyorsunuz."

"Sevr'e kadar mıydı sizin tek milliyetçiliğiniz, tek devletçiliğiniz, tek bayrakçılığınız? Sevr'e kadar mıydı cumhuriyetçiliğiniz, Sevr'e kadar mıydı Atatürkçülüğünüz?" diye soran Taşcı, konuşmasının devamında, "Hangi yasayla, kaç imzayla çıkarırsanız çıkarın; hangi dağdan indirir, hangi inden getirir, hangi delikten çıkarırsanız çıkarın birini bile, cesedimizi çiğnemeden bu kapıdan sokamayacaksınız" dedi.