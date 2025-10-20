TBMM Florya Tesisleri Açıldı - Son Dakika
TBMM Florya Tesisleri Açıldı

20.10.2025 13:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş, restorasyonu tamamlanan Florya Sosyal Tesisleri'nin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Florya Sosyal Tesisleri'nin açılışına ilişkin, "Bu güzel mekan, tarihi toplantılara şahitlik etti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son dönemlerini geçirdiğini biliyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin önemli yapıtlarından birisi. İnşallah kısa süre sonra Deniz Köşkü'nü de hep beraber açmak nasip olsun diyorum." dedi.

Kurtulmuş, restorasyonu tamamlanan TBMM Florya Sosyal Tesisleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün bir açılış töreni değil, "restorasyonu tamamlama töreni"ni gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İstanbul'un her yerinin fevkalade tarihi öneme sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, TBMM Florya Sosyal Tesisleri'nin de bu şehrin önemli mekanlarından birisi olduğunu dile getirdi.

Numan Kurtulmuş, içinde bulundukları mekanın özellikle Cumhuriyet tarihi bakımından önem taşıdığını, tesisteki Florya Atatürk Deniz Köşkü'nün suyun üzerinde inşa edilmiş ilk köşk olduğunu kaydetti.

Tesiste bugüne kadar ciddi çalışmaların yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Ümit ederim en güzel şekilde, en kısa zamanda Deniz Köşkü'nün de tamamlanması nasip olur ve Atatürk Deniz Köşkü halkımızın ziyaretine açılmış olur." diye konuştu.

Tesisin restorasyonunun, hukuki engeller ve kurul kararları dolayısıyla uzun sürdüğünü aktaran Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğim andan itibaren defaatle burayı ziyaret ettim. Arkadaşlarımızın çalışmalarını hızlandırmak için gayret sarf ettik. Başta Milli Saraylar Bilim Kurulu olmak üzere yüklenici firmamız ve TOKİ ile burada fevkalade güzel bir koordinasyon sağlandı, işler hızlandırıldı. Hatta hatırlıyorum, ilk geldiğimizde tuğlaların bile tarihi eser olduğunu ortaya koydu Bilim Kurulu. Tuğlalar bile tek tek numaralandırılarak, tekrar kullanılmak üzere tasnif edildi. Güzel bir restorasyon çalışması bitirildi ve bugün itibarıyla özellikle son dönemde biraz da fazla baskı yaptığımızı biliyorum, arkadaşlar haklarını helal etsin. Özellikle bizim idari teşkilatımızın değerli çalışanları olmak üzere TOKİ, Milli Saraylar Başkanlığı, hep beraber yoğun bir çalışmayla iş bu noktaya geldi ve bundan sonra da inşallah milletvekillerimizin hizmetinde olacaktır. Güzel bir mekan, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenabıallah İstanbul'a, İstanbul halkına bu eseri hayırlı kılsın."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, babasının Milli Sarayların doktoru olduğunu, bu nedenle kendisinin de çocukluğunda zaman zaman bu tesise geldiğini ve burada denize girdiğini anlattı.

Kurtulmuş, "Bu güzel mekan, tarihi toplantılara şahitlik etti. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son dönemlerini geçirdiğini biliyoruz. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin önemli yapıtlarından birisi. İnşallah kısa süre sonra Deniz Köşkü'nü de hep beraber açmak nasip olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından yapılan duayla tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, daha sonra beraberindekilerle tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış törenine, önceki dönem TBMM Başkanlarından Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM ihtisas komisyonlarının başkanları, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, milletvekilleri ve TBMM personeli katıldı.

Kaynak: AA

