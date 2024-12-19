TBMM Genel Kurulu... CHP'li Enis Berberoğlu: "Ahmet Özer'i Terörle Suçlama İllüzyonunu Kimse Yemez" - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... CHP'li Enis Berberoğlu: "Ahmet Özer'i Terörle Suçlama İllüzyonunu Kimse Yemez"

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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "Ahmet Özer 51 gündür Silivri'de tek başına yatıyor. Binlerce, on binlerce CHP seçmeni için Ahmet Özer hâlâ görevdedir. Sizin adına hakim, savcı dediğiniz bu illüzyon düzeni bozulduğu zaman o tekrar göreve dönecektir. Çok açık soruyorum; 51 gündür yazıyor, çiziyor, iftira atıyorsunuz. İddianame nerede? Ahmet Özer neyle suçlanıyor birisi anlatsın? 10 sene önceki bir telefon görüşmesi... Sizin grupta 10 sene geriye gitsek neyle karşılaşırız biliyor musunuz? Ahmet Özer'i terörle suçlama illüzyonunu kimse yemez" dedi.

19.12.2024 16:58  Güncelleme: 17:06
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "Ahmet Özer 51 gündür Silivri'de tek başına yatıyor. Binlerce, on binlerce CHP seçmeni için Ahmet Özer hala görevdedir. Sizin adına hakim, savcı dediğiniz bu illüzyon düzeni bozulduğu zaman o tekrar göreve dönecektir. Çok açık soruyorum; 51 gündür yazıyor, çiziyor, iftira atıyorsunuz. İddianame nerede? Ahmet Özer neyle suçlanıyor birisi anlatsın? 10 sene önceki bir telefon görüşmesi... Sizin grupta 10 sene geriye gitsek neyle karşılaşırız biliyor musunuz? Ahmet Özer'i terörle suçlama illüzyonunu kimse yemez" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, şunları söyledi:

"Büyük illüzyon gösterisine hoş geldiniz. Parlamenter rejimlerin en büyük namusu bütçesidir. Biz burada 7 senedir bütçe yapıyormuş gibi yapıyoruz. Diyelim ki, olmaz ama, bu Meclis bu bütçeyi beğenmedi, onaylamadı ve geri gönderdi. Ne olacak; Bakan bey mi düşecek, kabine mi çekilecek, Cumhurbaşkanı mı görevden ayrılacak? Hayır... Bu seneki bütçenin üzerine enflasyon kadar fark konulup yola devam edilecek. Demek ki bütçeyi başkası yapıyormuş, başkası harcıyormuş, illüzyonu bize düşüyormuş.

Rozetimde 'Ahmet Başkan göreve' yazıyor. Ahmet Özer 51 gündür Silivri'de tek başına yatıyor. Binlerce, on binlerce CHP seçmeni için Ahmet Özer hala görevdedir. Sizin adına hakim, savcı dediğiniz bu illüzyon düzeni bozulduğu zaman o tekrar göreve dönecektir. Çok açık soruyorum; 51 gündür yazıyor, çiziyor, iftira atıyorsunuz. İddianame nerede? Ahmet Özer neyle suçlanıyor birisi anlatsın. 10 sene önceki bir telefon görüşmesi. Sizin grupta 10 sene geriye gitsek neyle karşılaşırız biliyor musunuz? Ahmet Özer'i terörle suçlama illüzyonunu kimse yemez. Ahmet Özer'den ne terörist çıkar, ne PKK'lı çıkar. Geçmişte terörle iltisak arıyorsanız bu hafta unutmayın 17- 25 Aralık haftası. FETÖ'den daha ala terörist mi var?

Benim Ergenekon'u, savunduğum, övdüğüm tek bir satırı, tek bir yazıyı, tek bir satırı, tek bir fotoğrafı çıkartın bırakın partiden, milletvekilliğinden, insanlıktan istifa ederim. Keşke iktidardaki partinin üyeleri de milat diye 17- 15'i kabul etmeyip, benim kadar böyle geriye doğru 20-25 senelik bir FETÖ ile mücadele tarihi ortaya koyabilseler, koyamazlar.

AKP olarak kaybetmeyi bilmiyorsunuz. Halbuki demokraside ilk öğrenilmesi gereken kaybetmektir. Kaybettiği zaman insanın mızıkçılık etmemesi, çamurlaşmaması lazım."

"Baş illüzyonist ne düşünüyor bilmiyorum. Türkiye'yi yönettiğini düşünüyor olabilir. Kendisine ayrılan sürenin sonuna çok hızla geliyoruz"

Berberoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyeleri 'silkeleyin' sözlerini eleştirerek, "Belediyeyi kaybettiğiniz zaman o belediyelerin paçasına yapışıp 'silkelemek' kelimesini kullanmamak lazım. Neyi silkeliyorsunuz" dedi. "Sanıyorsunuz bu çok orijinal, değil kardeşim" diyen Berberoğlu, 1989 yerel seçimlerinde Erdal İnönü'nün Genel Başkanlığı'ndaki SHP'nin seçim kampanyasını hatırlatarak, "'Sizi limon gibi sıkıp suyunuzu çıkartan, sizi hizmet vermemekle tehdit eden, şantaj yapan iktidara karşı çıkın.' Ne oldu 1989 yerel seçimlerinde sildi attı. SHP, yurt genelinde ANAP'lı bir tane belediye bırakmadı neredeyse. Sizin sonunuz da bu gidişle öyle olacak korkarım. Çünkü, seçmenle şantaj marifetiyle ilişki kurulmaz. Bu kadar basit. Baş illüzyonist ne düşünüyor bilmiyorum. Türkiye'yi yönettiğini düşünüyor olabilir. Her türlü iyi şeyin ondan geldiğini, her türlü kötülüğün de CHP zihniyetinden kaynaklandığına halkı ikna etmeye gayret edebilir. Ama bütün illüzyonlar gibi onun da bir süresi var. Kendisine ayrılan sürenin sonuna çok hızla geliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu... CHP\'li Enis Berberoğlu: "Ahmet Özer\'i Terörle Suçlama İllüzyonunu Kimse Yemez"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu... CHP'li Enis Berberoğlu: 'Ahmet Özer'i Terörle Suçlama İllüzyonunu Kimse Yemez' - Son Dakika

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