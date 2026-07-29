TBMM Genel Kurulu... CHP'li Salıcı: Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... CHP'li Salıcı: Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur

TBMM Genel Kurulu... CHP\'li Salıcı: Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur
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CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin demokratik siyasetin önündeki yargısal engellerin araştırılmasına ilişkin Meclis araştırması önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kürt meselesi ve terör sorununun çözümünde kritik bir dönemece girdiğini belirterek, sürecin siyasi iradeyle ve TBMM öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Salıcı, "Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu... CHP'li Salıcı: Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur - Son Dakika

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