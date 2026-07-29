TBMM Genel Kurulu... CHP\'li Salıcı: Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin demokratik siyasetin önündeki yargısal engellerin araştırılmasına ilişkin Meclis araştırması önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kürt meselesi ve terör sorununun çözümünde kritik bir dönemece girdiğini belirterek, sürecin siyasi iradeyle ve TBMM öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Salıcı, "Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

DEM Parti'nin demokratik siyasetin önündeki yargısal engellerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi üzerinde CHP Grubu adına söz alan Salıcı, Türkiye'nin yarım asırdır süren sorunda önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Terörle mücadeledeki kararlılığımız ne kadar netse Kürt meselesini şiddetten, terörden, silahtan tamamen arındırma irademiz de o kadar nettir" dedi.

CHP'nin geçmişten bu yana çözüm adresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gösterdiğini ifade eden Salıcı, 1989 tarihli SHP Doğu ve Güneydoğu Raporu'nu anımsatarak, Kürt meselesinin Türkiye'nin demokratikleşme süreciyle iç içe olduğunu söyledi.

1990'lı yıllardaki çözüm girişimlerinin başarıya ulaşamadığını, geçen sürede meselenin bölgesel bir nitelik kazandığını belirten Salıcı, "Şimdi soru şu: Peki, ya bugün de çözemezsek yarın bu meseleye hangi yabancı güçler müdahil olacak?" diye konuştu.

"BASINA SIZDIĞI KADAR BİLİYORUZ"

Sürecin bürokratik değil siyasi iradeyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Salıcı, TBMM'ye gelmesi beklenen çerçeve yasa teklifinin içeriğinin milletvekilleri tarafından bilinmediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben Komisyon üyesiyim, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesiyim, ben bilmiyorum. O kanun teklifinde ne olduğunu bilmiyoruz, Komisyon bilmiyor, milletvekilleri bilmiyor. Basına sızdığı kadarıyla biliyoruz. Milletin vekilinin görmediği bir metinle barışın toplumsallaşabilmesi zordur."

Meclis'in tatile girmesine kısa süre kaldığını hatırlatan Salıcı, elli yıllık bir sorunun yasal çerçevesinin iki haftalık takvime sıkıştırılmasının doğru olmadığını belirterek, "Zamanla yarıştığımızın farkındayım, zaman değerlidir ama ortak akıl da değerlidir, ne yaptığımızı bilelim diyorum" ifadelerini kullandı.

"NASIL BU KADAR ZALİM HALE GELDİNİZ?"

YENİ Parti Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınmasına ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

Usta'nın "Gerekirse evinden de alınırlar" sözlerini eleştiren Tanrıkulu, "Biraz önce Sayın Grup Başkan Vekilini dinledim. Leyla Şahin Türkiye Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinde önemli kararlardan bir tanesidir ve kendisi de karşımızda Grup Başkan Vekilidir. Odamda izlerken gerçekten üzüldüm, nasıl bu kadar zalim hale geldiniz?" dedi.

Usta'nın bir kadın siyasetçi hakkında kullandığı ifadeleri eleştiren Tanrıkulu, "Siz bir kadın siyasetçisiniz, gözaltına alınan bir kadın siyasetçiyle ilgili olarak aynen şunu söylediniz: 'Gerekirse evinden de alırlar sabah erken saatlerde.' Bu, size bir kadın siyasetçiyle ilgili olarak bu sözleri söyleme hakkını veriyor mu gerçekten İnsan Hakları Mahkemesine ismen geçmiş bir kadın siyasetçi olarak?" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, "Buradaki ortamın siyaseti savunması lazım, hukuku ve insan haklarını savunması lazım ama siz bir Grup Başkan Vekili olarak gözaltına alınan bir kadınla ilgili burada bu ağır sözleri söyleme durumunda kaldınız." diye konuştu.