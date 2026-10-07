TBMM Genel Kurulu... MHP'li Kalaycı: “Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hesabını hukuk önünde vermeli” - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu... MHP'li Kalaycı: “Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hesabını hukuk önünde vermeli”

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TBMM Genel Kurulu... MHP\'li Kalaycı: “Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan kim veya kimler varsa hesabını hukuk önünde vermeli”
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MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu'nda fon krizine ilişkin yaptığı konuşmada, "Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan, kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermeli, sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Haksız sağlanan kazanca tümüyle el konulmalı, mağdurların kayıpları buradan karşılanmalı, milletimize hiçbir yük getirilmemelidir" dedi.

(TBMM) - MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu'nda fon krizine ilişkin yaptığı konuşmada, "Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan, kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermeli, sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Haksız sağlanan kazanca tümüyle el konulmalı, mağdurların kayıpları buradan karşılanmalı, milletimize hiçbir yük getirilmemelidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları söz aldı.

MHP Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, finansal sistemde güvenin önemine dikkati çekerek, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin yalnızca yatırımcıların kayıpları açısından değil, piyasaların tamamına ve ekonomiye duyulan güven açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalaycı, MHP'nin ekonomi programında etkin biçimde denetlenen, yenilikçi ve şeffaf bir mali piyasa yapısının hedeflendiğini belirterek, sermaye piyasalarının küçük tasarrufların yatırıma dönüşmesinde önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görevlerine de değinen Kalaycı, yüksek enflasyon ortamında vatandaşların tasarruflarının satın alma gücünü korumak istemesinin doğal olduğunu kaydetti. Kalaycı, "Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi itibarsızlaştıran aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır" diye konuştu.

"455 BİN 758 TEKİL YATIRIMCI BULUNUYOR"

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verdiğini hatırlatan Kalaycı, SPK'nın 23 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu söyledi. Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğinin ve finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir risk bulunmadığının açıklandığını aktaran Kalaycı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama yapıldığını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme ve denetim sürecini başlattığını hatırlattı.

Kalaycı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önceki SPK Başkanı hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talebinde bulunması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun ön inceleme ve araştırma yapmak üzere görevlendirildiğine işaret ederek, "Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan, kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermeli, sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Haksız sağlanan kazanca tümüyle el konulmalı, mağdurların kayıpları buradan karşılanmalı, milletimize hiçbir yük getirilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE AŞIRI YÜKSEK KAZANÇLARI ÖNLEYECEK BİR OTOKONTROL SİSTEMİ KURULMALI"

Fon piyasasında kısa sürede aşırı yüksek kazançların önlenmesine yönelik bir otokontrol sistemi kurulmasının uygun olacağını vurgulayan Kalaycı, sistemin belirli bir kazanç eşiğinin aşılması halinde otomatik olarak devreye girebileceğini söyledi. Kalaycı, "Örneğin fon hesabında belli sürede üç katı ya da belirlenecek bir oranda kazancın geçmesi halinde sistem otomatik olarak devreye girip alım satım işlemini durdurabilmelidir" dedi.

Kalaycı, "Yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklandığı, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizliklerin meselenin temelinde yer aldığı anlaşılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma kapsamındaki gelişmelerin, dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlal ederek piyasayı manipüle ettiği yönünde olduğunu kaydeden Kalaycı, finansal sistemin güven ve istikrarının korunması için gerekli denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA
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