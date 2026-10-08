TBMM Genel Kurulu... Muhalefetin "fon" önergesine AK Partili Akbaşoğlu\'ndan yanıt: Meclis araştırma komisyonunu \'suçsuz insanları suçlama\' aleti yapmayalım

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, sermaye piyasalarındaki "fon krizi"ne ilişkin iddiaların araştırılması için Meclis komisyonu kurulması çağrısı tartışmaya neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun söz konusu iddiaların araştırılması için kurulması istenen komisyona ilişkin, "Kimse burada yalan ve iftirayla suçsuz insanları da suçlayamaz. Meclis araştırma komisyonu bunun aleti yapmamalıdır" demesi üzerine muhalefet tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Meclis araştırması komisyonu bir aklanma aracı değildir" derken, Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de, "Yargıya ve AK Parti bürokrasisine güvenmediğimiz için komisyon istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündemine geçilmeden önce grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kabinede yer alan bazı bakanların sermaye piyasalarında yatırımları olduğuna dair iddialar hakkında konuşması esnasında Genel Kurul'da "fon" tartışması yaşandı.

Akbaşoğlu, reel ekonomiye ilişkin süreçleri yakından takip ettiklerini, son dönemde ortaya çıkan ve fon piyasasının belirli bir bölümünü ilgilendiren sorunlara yönelik de gerekli adımların atıldığını söyledi. Meselenin hukuki boyutuna ilişkin yargının, Anayasa, yasalar ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştığını kaydeden Akbaşoğlu, haksız kazanç sağlayanların hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

Akbaşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına işaret ederek, "Bu bağlamda, Maliye Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda bugün 43 bin vatandaşımızın ödemeleri yapıldı" dedi. Devlet Denetleme Kurulu'nun konuyu tüm boyutlarıyla incelediğini aktaran Akbaşoğlu, "Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin siyaset anlayışının ahlak, inanç, etik ve güven üzerine kurulduğunu belirten Akbaşoğlu, partisinin "siyasetin tek limanı ahlaktır" ilkesini benimsediğini söyledi. Akbaşoğlu, "Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur ve olmayacaktır" dedi.

BAŞARIR: 43 BİN KİŞİNİN NEDEN BU DURUMA GETİRİLDİĞİNİ TARTIŞMAK İSTİYORUZ

Akbaşoğlu'nun ardından söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin yalnızca bir bakanın değil, sürece dahil olduğunu kabul eden bakanların bulunduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın danışmanlarının ve özel kaleminin bu işe girdiğini söylediğini, eski bir bakan ve genel başkan yardımcısının da parasını iade ettiğini kaydeden Başarır, farklı isimlere ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini belirtti.

Akbaşoğlu'nun açıkladığı 43 bin kişinin ödemelerinin yapılmasına da değinen Başarır, "43 bin kişinin de parasının ödendiğini söylendi. Tartışılan konu bu değil ama 43 bin kişinin neden bu duruma getirildiğini biz tartışmak istiyoruz burada. Açgözlü parazitler belli, elinizde. Açıklayın hep beraber burada onların dosyalarını biz hazırlayalım" diye konuştu.

AKBAŞOĞLU: LEKENME DURUMLARINA SEYİRCİ KALMAMIZI KİMSE BEKLEMESİN

Başarır'ın ardından yeniden söz alan Akbaşoğlu, muhalefetin bazı bakanlara yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile diğer bakanlara yönelik "iftira ve yalanlarda bulunulduğunu" savunan Akbaşoğlu, bu iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Akbaşoğlu, "Biz kim varsa onu ortaya koyuyoruz ve ayırıyoruz. Ancak siz ne yapıyorsunuz? Meydan meydan hırsızlığa, yolsuzluğa, hırsızlığa karışanları savunuyorsunuz. Sizin gibi davranmıyoruz biz, biz gereğini yapıyoruz. burada böyle birtakım isimler ortaya atıp onlar üzerinden şayia ortaya atıp birtakım lekelenme durumlarına seyirci kalmamızı kimse beklemesin. Kimin elinde bir belge varsa kamuoyuna açıklasın, 'Bizim elimizde var' diyorlar, buyurun, açıklasınlar, kamuoyuna açıklasınlar" değerlendirmesinde bulundu.

POYRAZ: BİR MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN, HAKİKATLER ORTAYA ÇIKSIN

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ise tartışmanın isimler üzerinden yürütülmemesi gerektiğini dile getirerek, Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi. Akbaşoğlu'nun açıklamalarında yeni bir bilgi bulunmadığını savunan Poyraz, iktidarın "hakikatlerden kaçtığını" ileri sürdü.

Poyraz, sermaye piyasalarındaki kurumların yöneticilerinin atanmasına ilişkin de iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyelerini ben mi atadım? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kurul üyelerini ben mi atadım? Borsa İstanbul'u, Takasbankın Genel Müdürünü, Başkanını ben mi atadım? Muhalefetten arkadaşlarımız mı atadı?" diye sordu.

AKBAŞOĞLU'NDAN İDDİALARA YALANLAMA

Akbaşoğlu, sürece ilişkin herhangi bir şekilde bulaşmış, haksızlık veya hukuksuzluk yapmış kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini vurgulayarak, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya ilişkin, "Fatma Betül Hanım AK Parti'nin üyesi değil şu anda, bütün görevlerinden de ayrılmış vaziyette ve bu konuda ifadesini de vermiş vaziyette" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kendisine yönelik iddiaları "iftira" olarak nitelendirdiğini ve delillerini ortaya koyduğunu kaydeden Akbaşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ilişkin iddiaların da yalan ve iftira olduğunun ortaya konulduğunu söyledi. Akbaşoğlu, "Kimse burada yalan ve iftirayla suçsuz insanları da suçlayamaz. Meclis araştırma komisyonunu bunun aleti yapmamalıdır" ifadelerini kullandı.

POYRAZ: MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BİR AKLANMA ARACI DEĞİLDİR

Muhalefet milletvekilleri Akbaşloğlu'nun sözlerine tepki göstermesinin ardından İYİ Partili Poyraz, Akbaşoğlu'nun konuşmasına ilişkin söz aldı. Meclis araştırma komisyonunun kişilerin aklanması amacıyla kurulmadığını aktaran Poyraz, "Meclis araştırması komisyonu bir aklanma aracı değildir, Meclis araştırması komisyonu at izini it izinden ayıran bir komisyon" ifadelerini kullandı.

Poyraz, "at izini it izinden ayırmak" ifadesinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti tarafından da kullanılan bir ifade olduğunu kaydederek, sürecin Devlet Denetleme Kurulu dahil ilgili kurumlar tarafından incelendiğini söyledi. Bu kurumların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalıştığını savunan Poyraz, kamuoyunun gözü önünde yürütülen sürecin yargıya intikal ettirileceğinin ifade edildiğini belirtti.

DEM PARTİ'DEN "500 BİN MAĞDUR" VURGUSU

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülşen Kılıç Koçyiğit ise Akbaşoğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. Koçyiğit, yaşanan sürecin "normal bir siyasi tartışma" olmadığını söyleyerek, "Bu ülkede en başta da belki de en fazla da kendilerine oy veren 500 bin insanın mağduriyetini konuşuyoruz. Bilerek, isteyerek borsa manipülasyonuyla, yoksul insanların, tasarruf yapan insanların dolandırılmasını konuşuyoruz Sayın Başkan. Burada da biz diyoruz ki: 'Sorumluların açığa çıkması için Meclis araştırması komisyonu kuralım'" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, Akbaşoğlu'nun Meclis araştırma komisyonunun "alet edilmemesi" gerektiği yönündeki sözlerine de tepki göstererek, "Neye alet ediyoruz biz Meclis araştırması komisyonunu? Meclis gerçeği açığa çıkarsın diye araştırılsın diyoruz ama Sayın Akbaşoğlu alet etmekten bahsediyor" şeklinde konuştu.

YENİ YOL'DAN KOMİSYON ÇAĞRISI

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de Akbaşoğlu'nun açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Meclis araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineledi. Ekmen, neden Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini de açıklayarak, "Biz niye Mecliste bir komisyon istiyoruz? Yargıya ve AK Parti bürokrasisine güvenmediğimiz için. Onlarca kağıdın, değerinin 3 katı fiyatla piyasaya arzına izin veren Sermaye Piyasası Kurulunun oturduğu masaya güvenmiyoruz. Katılımevime ve Teraya banka kurma izni veren BDDK'nin oturduğu masaya güvenmiyoruz" diye belirtti.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın geçmişteki görevine de değinen Ekmen, söz konusu kişinin daha önce Borsa İstanbul'da yönetim kurulu üyesi olduğunu savunarak, "Borsa İstanbulda Yönetim Kurulu üyesiyken sorumlu olması, şüpheli olması gerekirken Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olarak soruşturma makamında oturan birisinin oturduğu masaya güvenmiyoruz" dedi.

BAŞKANVEKİLİ ADAN: HIRSIZ, ARSIZ KİMSE ORTAYA ÇIKMALIDIR

Tartışmaların ardından Genel Kurul gündemine geçmeden konuşan Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Türkiye Büyük Millet Meclisini yöneten, devleti kuran Meclis hırsızı, arsızı, hiç kimseyi korumamalıdır, hırsız, arsız kimse ortaya çıkmalıdır. Orada bir problem yok. Dün de değerli Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin çok net bir şekilde bu hırsızları arsızları lanetlediler. Hırsız, arsız kim varsa bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalışmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur" değerlendirmesini yaptı.