TBMM\'de Halk TV kayyumu ve fon soruşturması tartışmaları

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Halk TV'ye TMSF tarafından kayyum atanmasına tepki gösteren muhalefet, fon soruşturmasının üzerinin kapatılmaya çalışıldığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu ise "Bütün haklı ile haksızlar, suçlu ile suçsuzlar, yatırımcılar ile spekülatörler, manipülatörler birbirinden ayrılacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündemine geçilmeden önce grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAYA: BASIN HÜRRİYETİNE, TABUTUNA BİR ÇİVİNİN DAHA ÇAKILDIĞINA HEP BERABER ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Halk TV'ye TMSF tarafından kayyum atanmasını eleştirerek, "Bu gecenin şafak baskını da Halk TV'ye TMSF eliyle kayyum atanması olmuş oldu. Elbette basın hürriyetine, tabutuna bir çivinin daha çakıldığına hep beraber şahitlik ediyoruz. Maalesef ülkemizde adalet mekanizmasında her geçen gün soruşturmaların maddi gerçekliğe ulaşmak için bir başlangıç olmasından öte, peşinen bir cezalandırma aracına dönüştüğünü üzülerek görüyoruz" dedi.

Show TV ve Habertürk'ün de bulunduğu şirketler grubuna kayyum atandığını, daha sonra bu şirketler grubunun 33 şirketinin iade edildiğini hatırlatan Kaya, "Eğer bu şirket gerçekten suçlu ise niye 33 şirketlerindeki kayyum uygulamasına son verip yönetimlerini onlara iade ettiniz? Yok, suçlu değillerse hala medya gruplarını niçin kayyum vasıtasıyla TMSF eliyle sevk ve idare etmeye çalışıyorsunuz? Bu tezatı kamuoyunda iktidarın paylaşması gerekir" diye konuştu.

Kaya, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin eleştirilerini de dile getirerek "Kamu malına kim el uzatıyorsa, hırsızlığı kim yapıyorsa, hangi iktidarın içerisindeyse, hangi belediyenin içerisindeyse, hangi partiye mensup olursa olsun lanetleyebilmeli, karşısında durabilmeliyiz. Bugün topyekün bir çıkış yapmamız gereken günlerden geçiyoruz" dedi.

İktidar partisine seslenen Kaya, "İçinizdeki bir kısım develerin, tabirimi mazur görün ve teşbihte bulunuyorum. Bir kısım develerin o ihtirasla o kendi damaklarını kanatan dikenleri yemesine seyirci kalmayın. Çünkü çürüyen sadece onlar değil, onlarla beraber sizsiniz, biziz, 86 milyon millet hep beraber çürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: FATMA BETÜL SAYAN KAYA BU PARAYI NEREDEN KAZANDI?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise fon soruşturmasına ilişkin, "163 milyon lira, tam bir ton para. Soruyoruz: Eski bir bakan, eski bir milletvekili ve hayatında memurluktan başka, siyasetten başka hiçbir iş yapmamış. Nereden buldun bu 163 milyon lirayı? Vergisini verdin mi? Nasıl kazandın? Bu fon soygununda Fatma Betül Sayan Kaya'nın götürdüğü parayı bir emeklinin alabilmesi için tam 92 bin 137 ay çalışması lazım. Bugün 750 lirayla bu emeklimiz geçinmeye gayret ediyor, geçinmeye çalışıyoruz. Peki Fatma Betül Sayan Kaya bu parayı nereden kazandı? Bu iki kamyon parayı, bir zamanlar 2+1 evinin kirasını ödeyemeyen bir siyasetçi arkadaşınız, bunu nasıl kazandı?" diye sordu.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özata hisselerine ilişkin de çeşitli iddialarda bulunan Çömez şöyle dedi:

"2025'in Nisan ayında göklerden gelen bir karar var. Kendisi 'Benim haberim yok, kendim karar verdim' diyor ama bir karar var. Bir ihbar var, bir bilgi var, bir teşvik var, bir destek var. Kendisine diyorlar ki 'Şu bir ton parayı koy, bak biz seni az zengin edeceğiz.' 255 liralardan kendisi 8 Nisan 2026 tarihinde fon alıyor eşiyle beraber. Peki sonra ne oluyor? 1, 2, 3, 4, 5 ay sonra bu 5 milyar liralara çıkıyor. Yine göklerden bir karar geliyor. Fatma Betül 'O parayı boz, o fonu boz, sat bunu' diyor ve satıyorlar. 2 milyar 170 milyon lira parayı Fatma Betül Sayan Kaya kasasına koyuyor."

CHP'Lİ SARI: HALK TV'YE ATANAN KAYYUM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Halk TV'ye kayyum atanmasını eleştirerek "Bugün sabah saatlerinde Halk TV'ye atanan kayyum kriziyle ve mahkeme kararıyla karşı karşıyayız. Yine bir basın kuruluşu, yine bir basın emekçisi ve yine bir basına yapılan baskı, zorbalık, zulümle karşı karşıyayız. Orada çalışan yüzlerce basın emekçimizin mağduriyet yaşadığı, kapıda bırakıldığı, içeriye dahi alınmadığını görüyoruz" dedi.

Fon soruşturmasına da değinen Sarı, "Anlaşılan o ki bu operasyonlar silsilesiyle de yaşanılan bu fon hırsızlığının, soygununun üstünü kapatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Denetim mekanizmaları bu fonda ne noktaya geldi bilemiyoruz. Kimler bu süreçte kazanç sağladı? Kimler zarar gördü? Siyasi bağlantı iddiaları üzerine gitmek istiyoruz. Millet Meclisi ne yazık ki bu konunun üstünü kapatmaya çalışıyor. Bunların hiçbirinin üzerini kapattırmayacağız" diye konuştu.

Sarı, Halk TV'ye kayyum atanmasının gerekçesine de değinerek "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alındığı açıklanıyor. Bu kapsamda neler var? Rüşvet, belediye ihaleleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin tutarındaki kayıtsız rüşvet iddiası, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama gibi iddiaları var. Elbette herhangi bir medya kuruluşunun sahibi veya yönetici arkadaşı suç iddiası varsa, hukukun gereği yapılmalıdır. Ancak hukuk herkes için eşit uygulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Halk TV çalışanlarının mağdur edilmemesi gerektiğini belirten Sarı, şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV'de çalışan yüzlerce basın emekçisi. Kameramanı, ışıkçısı, sesçisi, muhabiri, editörü ve teknik personeli, her birinin alın teriyle geçimini sağlayan, ailesini geçindirmeye çalışan emekçiler var. Bu insanların suçu ne? Patron hakkında yürütülen soruşturmanın faturası, gazetecilerde, haber kanalında çalışan emekçilere çıkarılamaz. Halk TV yayın hayatına devam etmelidir. Basın özgürlüğü önünde bir engel oluşturulmamalıdır bu soruşturma. Gazeteciler mesleklerini özgürce yerine getirebilmeli, vatandaşlarımızın haber alma hakkı kesintiye uğramamalı. Çalışanların iş güvencesi ve kazanılmış hakları eksiksiz korunmalıdır.".

DEM PARTİLİ TEMELLİ: BU FON KRİZİ, FON VURGUNU TAM 9 AYDIR GELİYORUM DEMİŞ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, fon krizinin 9 aydır bilindiğini savunarak, "Dönüp baktığımızda aslında bu fon krizi, fon vurgunu tam 9 aydır 'geliyorum' demiş. Sermaye Piyasası Kurulu içinde bunun tespiti var. 9 ay boyunca buraya müdahale edilmemiş. Şimdi neden müdahale edilmediğinin göstergesi aslında nerede saklı biliyor musunuz? 9 ay boyunca bu fon büyümüş, katlanarak büyümüş. Yani büyük bir tezgahla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Temelli, Halk TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sonuçta bunun haberini yapmak suç mu ülkede? Çünkü siz de biliyorsunuz ki bunun altında kalma ihtimaliniz var. Şimdi bu kalma ihtimalinden nasıl kurtulacağız? Basını susturarak. Çünkü bu sizin geleneğinizde de var. Bu ülkenin geleneğinde de var. Basına tahammülsüz bir gelenek bu gelenek" dedi.

"Bu ülkede gazetecileri susturamazsınız" diyen Temelli, "Ne zaman acze düşseniz, ne zaman bu utancın içine sürüklenirseniz yaptığınız budur. Basını susturmak, ifade özgürlüklerini kısıtlamak, yok saymak. Ama basın susmayacak, özgür basın susmayacak" ifadelerini kullandı.

Temelli, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin verdiği karara da değinerek şunları kaydetti:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu cesareti nereden alıyor? Bu mahkeme bu kararıyla mevcut Anayasa'nın 90. maddesini ihlal ediyor. Bu mahkeme bu kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyorum diyor. Bu cesareti nereden alıyor? Bu cesareti sizin hukuk devletine karşı takınmış olduğunuz tavırdan alıyor. Bu ülkede yargı gerçekten tarafsız ve bağımsız olsa, bu ülkede siyasete yargı eliyle bu müdahaleler olmasa İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı alamaz. Daha önce Yargıtay da aldı Can Atalay ile ilgili hatırlayacaksınız. Kaldı ki Kobani kumpas davasıyla ilgili olarak sevgili Selahattin Demirtaş'ın üç kez aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen, Demirtaş dosyasına rağmen bir adım atmadınız" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİLİ EMİR: HALK TV'YE EL KOYARAK FON VURGUNU MİLLET DUYMASIN, GÖRMESİN İSTİYORLAR

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de Halk TV'ye TMSF eliyle kayyum atanmasına tepki göstererek "Bugün yine şafağa geldiğimiz bir şafak operasyonu ile bu kez de Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı Halk TV'ye el koydu TMSF eliyle. Anayasal hakların ihlal edilmesi, demokrasimize ağır bir darbe niteliği taşıyan bu kararla aslında sadece Halk TV çalışanları, Halk TV'nin sahibi değil, Türk halkı cezalandırılmıştır" dedi.

Emir, fon soruşturmasına ilişkin, "Bugün Halk TV'ye böylesine bir el koyma yaşanmasaydı 'fon krizi'ni konuşuyor olacaktık. O 187 milyar lira götüren ve sizin özene bezene büyük bir özenle sakladığınız 217 kişinin kim olduğunu ve bu listeyi niye hala sakladığınızı soracaktık, sormaya devam ediyoruz. Aynı şekilde 401 milyar lirayı kaçıran 440 yatırımcı kimdir? Bunların SPK'daki, bunların Maliye Bakanlığı'ndaki, bunların saraydaki yakınları, eşleri dostları kimdir? Sarayın zenginleşen o gözde yavruları kimlerdir? Kimi saklıyorsunuz? Bu soruların cevabı tartışılmasın, duyulmasın diye her şeyi yaptınız" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna da değinen Emir, "Yine bu sabah İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu savunmasına başlayacaktı. Değerli arkadaşlar, İmamoğlu 589 gündür cezaevinde, demir parmaklıklar arkasında. Hakkında bir kuruşluk bir rüşvet bulamadı. Tarlalar kazıldı, su depolarına girildi, kasalar kaldırıldı, açıldı, bir kuruş bulamadılar, bir kör kuruş, bir tek lira bulamadılar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun savunması duyulmasın, fark edilmesin istiyorlar. Çünkü 589 gündür bekliyor. Savunma yapma hakkı verilmedi" dedi.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: BÜTÜN HAKLI İLE HAKSIZLAR, SUÇLU İLE SUÇSUZLAR BİRBİRİNDEN AYRILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise iktidarın 24 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı. Akbaşoğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu ülkeye 24 yıldır kesintisiz eser ve hizmetlerle kendimizi açık bir şekilde ortaya koyduk. Herkes 'Depremin altında AK Parti de Hükümet de Recep Tayyip Erdoğan da kalacak' diye beklerken asrın depremini iki buçuk yıllık bir süre içerisinde, 11 vilayette 500 bine yakın konutun yapımıyla, Bulgaristan ülkesinin adeta yeniden ayağa kaldırılması gibi, bir coğrafyada bunu gerçekleştirdik" dedi.

Fon krizine de değinen Akbaşoğlu, "Nasıl ki 'AK Parti, Hükümet, Recep Tayyip Erdoğan bu depremin altında kalacak' diye ellerini ovuşturanlar, içeride, dışarıda, her yerde vardıysa bugün de 'Fon krizinin altında kalsın' diye dua edenler, isteyenler, kaos peşinde olanlar olabilir ama bugün biz getirdiğimiz kanun teklifimizde bütün Türkiye'ye ve dünyaya Meclisten ilan ediyorum ki bütün haklı ile haksızlar, suçlu ile suçsuzlar, yatırımcılar ile spekülatörler, manipülatörler birbirinden ayrılacak, ak ile kara birbirinden ayrılacak. Hangi partiden olursa olsun, ister iktidar ister muhalefet, hangi düşünceden olursa olsun milletin hakkına, hukukuna girenlerden mutlaka ama mutlaka hesap sorulacak ve tekrar iktidar olacağız; bundan kimsenin ama kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.