TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Kavga Çıktı

TBMM Genel Kurulu\'nda AKP ve DEM Parti Milletvekilleri Arasında Kavga Çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasında başlayan tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. AKP'li milletvekillerinin yere düşen Bozan'a saldırdığı görüldü. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'a ara verdi. Olaylar sırasında eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Bozan'a saldırdı. Bozan, muhalefet milletvekilleri eşliğinde odasına çıkarıldı.

24.07.2024 19:41
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve AKP'li milletvekilleri arasında "hırsızlık" atışmasıyla başlayan tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. AKP'li milletvekillerinin yere düşen Bozan'a eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu AKP'li milletvekillerinin tekme ve tokat attığı görüldü.

TBMM Genel Kurulu"da İYİ Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan DEM Partili Ali Bozan, "AKP, TÜİK eliyle her ay işçinin, memurun, emeklinin cebinden düzenli bir şekilde çalıyor. İşçinin, emeklinin sesi maalesef duyulmuyor ama ben de buradan cebinden ücreti çalınan yurttaşların adına bağırmak istiyorum: Hırsız var, hırsız var, hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor!" dedi.

Bunun üzerine Bozan'a iktidar sıralarından tepkiler yükseldi. Bozan, kendisine "terbiyesiz" diye bağıran AKP'lilere, "Kendinizi ifade etmekten acizsiniz, ancak hakaret ediyorsunuz, ağzınız pislik kokuyor" diye karşılık verdi.

İktidar milletvekilleri Bozan'ın üzerine yürüdü

Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi. Araya rağmen salondaki tartışma devam etti. AKP milletvekilleri Bozan'ın üstüne yürürken, AKP Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, ceketinden tutarak Bozan'ı yere fırlattı. CHP'li milletvekillerinin engellemeye çalıştığı olaylar sırasında bazı AKP'lilerin yere düşen Bozan'a tekme attığı görüldü. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Bozan'a önce tokat, sonra da yumruk attı.

CHP Niğde MilletvekiliÖmer Fethi Gürer ve CHP'li vekiller, Bozan'ı kalabalığın içinden çıkarak DEM sıralarına doğru götürdü. Bozan, kulise doğru çıkarılırken AKP'li milletvekilleri peşinden koştu, arbede burada da devam etti. Bozan, daha sonra muhalefet milletvekilleri eşliğinde odasına gitti.

Bozdağ, Genel Kurul'a 40 dakika ara verdi. Genel Kurul'un gündeminde bugün Vergi Kanunu görüşmeleri bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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