TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı (4) - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı (4)

TBMM Genel Kurulu\'nda bütçe görüşmeleri başladı (4)

'DÜNYA NÜKLEER SİLAHLARIN TEHDİDİ ALTINDA'DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Orta Doğu'da Kürt halkının kazanımları aynı zamanda Türk halkının da kazanımıdır, bunu aklımızdan bir an bile çıkarmayalım.

09.12.2024 22:17  Güncelleme: 22:20
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'DÜNYA NÜKLEER SİLAHLARIN TEHDİDİ ALTINDA'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, " Orta Doğu'da Kürt halkının kazanımları aynı zamanda Türk halkının da kazanımıdır, bunu aklımızdan bir an bile çıkarmayalım. Kürtlerin ve Türklerin demokratik zemindeki ittifakı bütün Orta Doğu'ya önemli bir model olacaktır. Çok söyledik, içeride Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye'nin Orta Doğu'da barış rolü üstlenebileceğini, bunun samimi olabileceğini, böyle bir modeli gösterebileceğini buradan da defaatle söyledik. Yeryüzü ve özellikle coğrafyamız gerçekten savaştan, kandan çok yoruldu. O nedenle buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum: Bakın, dünya nükleer silahların tehdidiyle karşı karşıya. Dünya üçüncü büyük dünya savaşının eşiğinde. Böylesi bir zamanda barışın sesi çok daha gür, çok daha cesur yükselmelidir. Bütün dünyada savaş karşıtı güçlerin barış hareketini oluşturması, enternasyonalist bir barış hareketinin oluşması şu an her şeyden çok bütün dünya halkları için elzemdir ve acil bir biçimde bunun oluşması gerekiyor" dedi.

BAHÇELİ, BAKIRHAN'IN KONUŞMASINI ALKIŞLADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'da gerçekleştirdiği konuşmada, "1 Ekim'den itibaren Sayın Bahçeli'nin tartışmaları olumlu ve önemli gördüğümüzü belirttik. Bu konuda 'Türkiye'nin barışı için elimiz açık, biz DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye varız' dedik. Muhalefet partilerinin büyük çoğunluğu demokratik çözüm ve barış konusunda kararlı bir irade ortaya koydu. Belki ilk defa büyük bir ortaklaşmaya şahitlik ediyoruz. Bu oldukça kıymetli bir tutum, tarihi bir fırsat bunu heba etmeyelim" dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Bakırhan, "Sayın Erdoğan, Kürt meselesini çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir. DEM Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağımızı Meclis Kurulu'ndan ilk defa ifade etmek istiyoruz. Bu Meclis bir çözümle anılmalı ve yüzünü başka yere çevirmeden 'Ankara çözümünü' sunmalıdır" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda bir çağrıda bulunan Bakırhan, şöyle devam etti:

"2025 yılında, Cumhuriyetin 103'üncü yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis demokratik cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu meclise ait olsun. Yüzyıldır bu toprakların hasret kaldığı, yer ile göğü dolduran barış sesini duymanın zamanıdır, ufukta asılı duran barışı bu topraklara indirmenin zamanıdır."

Konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP milletvekilleri, Bakırhan'ı alkışladı. Ayrıca, TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul salonunda Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Önder, MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç'a da selam verdi.

Haber- Kamera: Aybala MELEK-Salih HÜDAVERDİ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri başladı (4) - Son Dakika

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