Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nun son haftalarda sık sık toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapanması, iktidarla muhalefetin birbirini suçlamasına neden oldu. Muhalefet milletvekilleri sosyal medya hesaplarından eleştirel paylaşımlar yaparken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler muhalefete "Yoklamalara bütün milletvekillerinin katılmak zorunda olduğunu biliyor musunuz? Herkesin katılması gerekiyor, Meclis'in çalışması için. İçtüzük'te 'Sadece AK Partililer, MHP'liler katılır' diye bir hüküm mü var" diye tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, son haftalarda toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle birleşimlerin sık sık kapanması üzerine kanun teklifleri planlanan zamanda çıkarılamıyor. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesine ilişkin hükmü de içeren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilemezken, görüşmeler gelecek haftaya kaldı.

Genel Kurul'un yoklamalarda yeter sayının bulunamaması nedeniyle kapanması geçen yasama yılında da sık sık tartışılmış, geçen yasama yılında kanunlaşması planlanan bazı teklifler bu yasama yılına kalmıştı. Bunlardan biri olan Türk Kızılay Kanun Teklifi'nin yasalaşması süreci bu yasama yılında da toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle uzadı. Teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına karşın toplantı yeter sayısı bulunamadığı için, açık oylama bir sonraki haftaya kaldı. 11 Kasım 2026'da görüşmeleri tamamlanan ancak sayı yetersizliği nedeniyle oylanamayan kanun teklifinin açık oylaması ancak 18 Kasım Çarşamba günü yapılabildi ve teklif yasalaştı.

GENEL KURUL'DA DÜN DE KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİNE GEÇİLEMEDİ

Genel Kurul'da dün de YENİ Parti'nin talebi üzerine yoklama yapıldı ve yeter sayı bulunamaması üzerine 5 dakika aranın ardından yeniden yoklamaya gidildi. İkinci yoklamada da yeter sayı bulunamaması nedeniyle birleşim saat 18.49'da kapandı. Genel Kurul'un 24 Kasım Salı günkü birleşimi de saat 21.50'de iki kez yapılan yoklama sonucu kapandı.

Genel Kurul'da geçen hafta, 19 Kasım Perşembe günü iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle 17.05'te çalışmalar sona erdi. 17 Kasım Salı günü de Genel Kurul birleşimi yine aynı nedenle 19.03'te kapandı.

MUHALEFET: İKTİDAR KLASİĞİ

Yeni Yol Grubu'ndan Sema Silkin Ün dünkü birleşimin kapanmasının ardından sosyal medya hesabından "Yine bir iktidar klasiği yaşandı. AK Parti'nin toplantı yeter sayısını sağlayamaması nedeniyle Meclis kapandı" paylaşımında bulundu.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 24 Kasım'da sosyal medya hesabından, "Geçtiğimiz hafta üç çalışma gününün ikisinde, bu hafta ise ilk mesai gününde yorgun iktidar toplantı yeter sayısı bulamadığı için TBMM kapanmıştır" paylaşımı yaptı.

ABDULLAH GÜLER: "MUHALEFET YOKLAMALARDA HİÇ YOK"

Muhalefet milletvekilleri iktidar partisini eleştirirken Genel Kurul'daki dünkü oylamaya katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefete tepki gösterdi. Abdullah Güler, Plan ve Bütçe Komisyonu ile KİT Komisyonu'nun çalıştığını, ayrıca şehir ve yurt dışında toplantılar olduğunu söyleyerek, muhalefetin Meclis'i çalıştırmak istemediğini savundu. Abdullah Güler muhalefet partilerini şöyle eleştirdi:

"Yoklamalara bütün milletvekillerinin katılmak zorunda olduğunu biliyor musunuz? Herkesin katılması gerekiyor, Meclis'in çalışması için. Meclis İçtüzüğü'nde 'Sadece AK Partililer, MHP'liler katılır' diye bir hüküm mü var? 'Yoklama isteyelim katılmayalım… ' Sonra Meclis kapanınca 'AKP Partililer'in katılmaması yüzünden Meclis kapandı' diyorlar. İçtüzük gereğince Meclis çalışmalarına bütün milletvekillerinin katılması gerekiyor. Yoklamaya ise sadece AK Partililer ve MHP'liler katılıyor. Yoklamada olmamak ne demek? Meclis çalışmalarına katılmamak demek. Muhalefet sonra da diyor ki 'AK Partililerin katılmaması nedeniyle Meclis kapandı.' AK Partililer katılmış ama yeterli sayı yok. Muhalefet ise yoklamalarda hiç yok.

Yoklama isteyebilirler. İçtüzük'te 'yoklamaya bütün milletvekilleri katılır' diyor. AK Parti var. Mesela birinde sayı bizden 176, MHP var 12. Birleşim, tam toplantı yeter sayısı sınırında kapanıyor, birkaç eksikle. Muhalefetin kendisi katılmıyor ama bizi suçluyorlar. 'İktidar partisi katılmak zorunda' diyorlar. İçtüzük'te öyle bir şey mi var? Sanki Meclis'i açık tutmak hep bizim işimiz. Biz çalışmak istiyoruz, siz katılmadığınız için kapanıyor. Sen neredesin? Biz parlamenter sistemde miyiz? İçimizden Bakanlar Kurulu mu çıkıyor? İçtüzük açık. Meclis'i herkes çalıştırmak zorunda. Meclis'in kapanmasından memnun olunur mu? Yoklama isteyen kendileri, kapanmasına da seviniyorlar, çok tuhaf. Bu normal mi? Meclis'in kapanmasına sevinilir mi? Meclis'in kapanmasından sevinç duyan, gülen, eğlenen bir yapı var. Meclis çalışmalıdır, herkes konuşsun, dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez."

Muhalefetin, "Bize kanun teklifini dayatıyorlar, baskı kuruyorlar, bazı maddelere direnmek için biz böyle yapıyoruz" gerekçesini öne sürdüğünü aktaran Abdullah Güler, "Ama bu doğru değil. Muhalefet çalışmak istemiyor hiçbir zaman" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 18 Kasım 2026'da TBMM'deki grup toplantısında, 2027 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sürecinde AK Parti Grubu'nun "tam kadro" Meclis'te bulunmasının "kritik" önemde olduğunu belirtmiş ve AK Partili vekillere şöyle seslenmişti:

"TBMM'nin önünde yoğun bir gündem var. Kanun tekliflerimizin muhalefetin sabotajlarına ve engelleme girişimlerine fırsat verilmeden yasalaşması ehemmiyet arz ediyor. Bu konuda Meclis Grubu'muzdan daha fazla dikkat beklediğimi bir kez daha hatırlatıyorum. Bizim birinci görevimiz yasama faaliyetlerinin sorunsuz icrasıdır. Her fırsatta söylediğim gibi, milletimiz bizleri buraya kendisine hizmet için, dertlerine çare üretmemiz için göndermiştir. TBMM, milletimizin hayatını kolaylaştıracak adımlar attıkça toplumun beklentilerini karşılama yönünde gayret ettikçe milletimiz de Meclis'ine daha fazla güvenmekte, daha fazla hürmet göstermektedir. Siz değerli arkadaşlarımızın, Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile uyum içinde Yüce Meclis'te bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmanız sadece sizin değil, siyasetin itibarına katkı yapmaktadır. Önümüzdeki gün ve haftalarda hassasiyetlerinizi en üst seviyede tutmanızı özellikle sizlerden rica ediyorum. Grup yönetimimizin bilgilendirme ve uyarılarına hem dikkat hem de riayet edilmesinin altını tekrar çiziyoruz."

Erdoğan geçen yasama yılında nisan ayında da TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada vekillere, "Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaş veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurul'da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Bunu böyle bilin" uyarısında bulunmuştu.