TBMM Heyeti Azerbaycan'ı Ziyaret Etti

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM heyeti, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtardığı Fuzuli, Şuşa, Hankendi ve Hocalı kentlerini ziyaret etti.

Azerbaycan Parlamentosunun 106. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Parlamentarizm: Gelenekler ve Perspektifler" başlıklı uluslararası konferansa katılmak için Azerbaycan'a gelen TBMM heyeti, Ermenistan işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan ve açılışı Ekim 2021'de yapılan Fuzuli Havalimanı'na gitti.

İşgal döneminde Fuzuli'de Ermenistan tarafından yapılan yıkımı yerinde gören heyet, Azerbaycan devletinin inşa ettiği yeni konutları gezdi.

Oktay ve beraberindekiler, yeni yapılan Zafer Yolu ile tarihi kent Şuşa'ya ulaştı.

TBMM heyetine Şuşa'da kentin özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi, işgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararlar anlatıldı.

Heyet, yeni dönemde Şuşa'da yürütülen restorasyon ve imar çalışmalarını görme imkanı buldu.

Şuşa'nın doğa harikası Cıdır Ovası'nı da gezen heyete, 2. Karabağ Savaşı ve Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla ilgili bilgi verildi.

Oktay ve beraberindekiler sözde Ermeni yönetimin bir zamanlar başkent olarak gördüğü Hankendi şehri ile 1992'de 600'den fazla sivilin Ermeni güçlerce katledildiği Hocalı şehrini de ziyaret etti.

"Hocalı'yı anlatmak zorundayız"

Oktay, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirdiği imar ve ihya çalışmalarını ve gelişimi görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Şuşa'nın fazla sürmeden tekrardan şairlerin, yazarların, bilim insanlarının ve aydınların buluştuğu ve ürettiği yer, muhteşem bir turizm kenti olacağını belirten Oktay, "Çok yakın bir gelecekte dünya ölçeğinde bir marka görüyor olacağız Şuşa'da. Birkaç günlüğüne ayrılıp geldiğinizde buradan bir kartal yuvası gibi civarı izleyebileceğiniz, nemi olmayan ama tertemiz havasıyla çok güzel Şuşa gördük. Bunun da ötesinde Azerbaycan'ın bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini burada teneffüs ettik. En güzel şey buydu." ifadelerini kullandı.

Oktay, Ermenilerin 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'na dünyanın sessiz kaldığını ifade ederek "Türk ve Müslüman'sanız dünyanın sizi doğru anlama şansı ne yazık ki yok. Özellikle Batı tam tersi bir algı oluşturmaya çalışır. Bu, Türkiye ile ilgili de Azerbaycan ile ilgili de böyle olmuştur. 1915'te Türkiye'nin Ermenilere soykırım yaptığını iddia etmişlerdir ve kendileri Hocalı'da katliam yapmalarına rağmen, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal etmelerine rağmen sanki Azerbaycan, Ermenilerin topraklarını işgal etmiş gibi bir algı oluşturdular. Şimdi bunu belgeleriyle Azerbaycan, Türkiye ve Türk dünyası olarak dünyaya anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Mevcut Ermenistan yönetiminin bile 1915'te soykırım olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Oktay, "Ama hala Batı ve diaspora böyle bir soykırımın olduğuyla alakalı sürekli bir negatif algı oluşturulmaya çalışıyor. Ama gerçeklerin her zaman ortaya çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır ve gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Bunu sonuna kadar anlatmak zorundayız. Hocalı'yı da anlatmak zorundayız. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, güçlerimizi birleştirdiğimiz ve doğru anlattığımız sürece bu gerçekler yeryüzüne tekrardan yayılacak ve duyulacaktır. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız." dedi.