TBMM KEFEK ve BM Kadın Birimi İstanbul'da Kadın Liderler Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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TBMM KEFEK ve BM Kadın Birimi İstanbul'da Kadın Liderler Toplantısı Düzenledi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi işbirliğinde İstanbul'da "Kadın Liderler Toplantısı" düzenlendi.

05.07.2024 18:22
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi işbirliğinde İstanbul'da "Kadın Liderler Toplantısı" düzenlendi.

Altı ana başlıktaki oturumlar ve sunumların yar aldığı programa, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekilli Çiğdem Erdoğan ile bazı kadın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ve kurum yetkilileri, çeşitli ülkelerden milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Çiğdem Erdoğan, siyasette ve liderlikte daha fazla kadınının temsili hususunda çalışmak amacıyla burada olduklarını söyledi.

Erdoğan, kadınların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışılırken, aynı zamanda kadınların her alanda güçlendirilmesi hususu üzerinde de durulmasını savunduklarını belirterek, "Çünkü biliyoruz ki kadınlar eğitimde oldukları nispette ekonomide de var olacaktır. Kadınların üretim sürecinde yerlerini almalarını sağlayabilirsek, iş dünyasına katılımları kendiliğinden gelecektir. Kadınlar eğer bürokraside 'Ben varım.' diyebilirlerse siyasete katılımları arkadan gelecektir." dedi.

KEFEK'e dikkati çeken Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Komisyon olarak kadın alanında çalışan bütün tarafların koordinasyonunu ve birbirinin çalışmalarından haberdar olmasını ayrıca önemsiyoruz. Komisyonumuz bu çerçevede, ilgili bütün tarafların pozitif gündemler üzerinde eş güdümünün sağlanması noktasında son derece önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz Kadın Liderler Toplantısı'nı, Türkiye'den ve misafir ülkelerden kadın milletvekilleri arasındaki işbirliğini ve sinerjiyi pekiştirmesi açısından çok kıymetli buluyorum."

Erdoğan, komisyonunun gerçekleştirdiği çalışmalara değinerek, kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde faydalanmaları için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye'de AK Parti döneminde kadınların, siyaset başta olmak üzere hayatın diğer alanlarına katılımının arttığını vurgulayan Çiğdem Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarımıza güveni ve desteği ile ülkemizde kadınların fırsat eşitliğine ulaşma mücadelesi olumlu bir karşılık buluyor. Her geçen gün kadınlarımızın siyasete ve yaşamın her alanına katılımının daha da arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ise kadın milletvekillerini bir araya getiren, kadınlar için çalışan parlamento grupları ve benzeri yapıların dayanışmayı teşvik ettiğine dikkati çekerek, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ile komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür etti.

Kadın Liderler Toplantısı, yarınki oturumların ardından son bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM KEFEK ve BM Kadın Birimi İstanbul'da Kadın Liderler Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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