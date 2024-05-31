TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı'nda Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı'nda Esnaf Ziyaretinde Bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pınarbaşı\'nda Esnaf Ziyaretinde Bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akar ve Büyükkılıç, esnafın taleplerini dinleyerek bir aile anlayışı ve dayanışma içinde hizmete devam edeceklerini belirtti. Pınarbaşı sakinleri de Büyükkılıç'a teşekkür etti. Ziyarete AK Parti ve MHP Kayseri Milletvekilleri, il başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

31.05.2024 16:49
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç, sohbet ettikleri esnafın taleplerini dinledi.

Akar ve Büyükkılıç, bir aile anlayışı ve dayanışma içinde hizmete devam edeceklerini belirtti.

Pınarbaşı sakinleri de hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ziyarette Akar ve Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA

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