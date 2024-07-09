TBMM'nin tatil döneminde komisyonların çalışabilmesine ilişkin karar yayımlandı - Son Dakika
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TBMM'nin tatil döneminde komisyonların çalışabilmesine ilişkin karar yayımlandı

Dijital Mecralar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe Komisyonu'nun TBMM'nin tatil döneminde de çalışabilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

09.07.2024 00:49
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(ANKARA) - Dijital Mecralar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe Komisyonu'nun TBMM'nin tatili sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dijital Mecralar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kaynak: ANKA

İnceleme, Tatil, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'nin tatil döneminde komisyonların çalışabilmesine ilişkin karar yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'nin tatil döneminde komisyonların çalışabilmesine ilişkin karar yayımlandı - Son Dakika
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