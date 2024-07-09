TBMM'nin tatil döneminde komisyonların çalışabilmesine ilişkin karar yayımlandı

Güncel

(ANKARA) - Dijital Mecralar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe Komisyonu'nun TBMM'nin tatili sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dijital Mecralar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, İnsan Haklarını İnceleme ve Dilekçe Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.