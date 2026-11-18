Haber: Hilal ACAR - Erva GÜN

(TBMM) - Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, siber güvenlik alanında güçlü ve uzman kadrolardan oluşan bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bizim siber güvenlik başkanlığımızın daha profesyonel personel alımı yapması, yetenekli kişi ve uzmanları bu kuruma katarak siber ordumuzu güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş da " PKK'nın sahip olduğu silahlar nerede? PKK'nın silah ve mühimmat envanteri çıkarılmadan örgüt mensupları isim isim tespit edilmeden tam silahsızlanma teyit edilemez" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

Komisyonda söz alan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Mekke Antlaşması'na destek vermelerinin gerekçesinin bölge ülkelerinin kendi güvenlik mimarilerini oluşturmasını sağlamak olduğunu belirterek, anlaşmaya ilişkin çekincelerinin bulunduğunu ve desteklerinin koşulsuz olmadığını ifade etti. Öztürkmen, "Bu anlaşmanın gerçek anlamlı bölge ittifak olmasını savunuyoruz. Başta İran olmak üzere Irak, Suriye, Libya ve hatta Mısır'ın da katılmasıyla anlaşma genişletilmelidir. İkincisi siyasi iktidarın zikzaklı tutumu ABD merkezli bölge politikalarından kurtulamaması ve sevgili dostum İran çizgisi bizlere güven vermemektedir" dedi.

Öztürkmen, KKTC ile birlikte Doğu Akdeniz'deki askeri konuşlanmaların güncellenmesi ve sismik araştırma faaliyetlerine yeniden başlanması gerektiğini belirterek,Türkiye'ye aitarama gemilerinin Akdeniz'de faaliyet göstermemesine dikkati çekti. Öztürkmen, KKTC'ninTürkiye'nin Mavi Vatan politikası açısından önemli bir konumda olduğunu ifade ederek, "Ancak iktidar 25 yıldır KKTC'yi dünyaya tanıtmak için kapsamlı ve ciddi hiçbir adım atmadı. Bu yönde bir planın olduğu da görülmemektedir. Türkiye'nin Ege'de kıta sahanlığını ve Akdeniz'deki kararlılığını güçlendirecek adımlara ihtiyaç varken yasa için ayak süründürülmesi anlaşılır gibi değildir" diye konuştu.

Öztürkmen, "Sayın Bakanım, S-400'leri ne olacak? Rusya'ya geri mi vereceğiz yoksa toprağa mı gömeceğiz? ABD istemiyor diye dünyanın en etkili hava savunma sisteminden vazmı geçiyoruz" sorularını yöneltti.

BECAN: "F-35 TEDARİKİ İÇİN TÜM İMKANLAR KULLANILMALI"

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, savunma ve güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağa dikkati çekti. Bütçe teklifinde faiz ödemelerinin ardından en büyük ikinci harcama kaleminin savunma ve güvenlik harcamaları olduğunun öngörüldüğünü kaydeden Becan, Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bu yıl 1,5 trilyon lira ayrıldığını, geçen yıl bu tutarın 825 milyar lira olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumlarında savunma ve iç güvenlik harcamalarının toplam 3 trilyon 454 milyar liraya ulaşacağının ifade edildiğini aktaran Becan, bu tutarın 2 trilyon 206 milyar lirasının savunmaya, 1 trilyon 248 milyar lirasının ise iç güvenliğe ayrıldığını kaydetti. Becan, şöyle konuştu:

"Elbette milli güvenlik konularında Türkiye'nin hak ve menfaatlerini önceleyen duruşumuz bellidir ve nettir. Milli güvenlik ve savunma sanayisi konularında atılan her doğru adımı destekliyor ama tespit ettiğimiz yanlış hususları da eleştirmeye ve desteklemeye de devam edeceğiz. Peki, bu bütçelerin neden bir kısmını bazı şeylere aktarmıyoruz? Bunları niye düşünemiyoruz? Öngörüsüz ve yanlış kararlar neticesinde de F-35 programından çıkarılmamız hem milli güvenlik sorunu yaratmış hem de tedarik maliyetlerini yükseltmiştir, bütçemizi de zorlamıştır. Bu bakımdan öneri olarak, şu andan itibaren F-35 tedariki S-400 alımı nedeniyle kesintiye uğradı ama en azından ödemesini yaptığımız F-35'lerin tedariki için tüm imkanları kullanmak lazım Sayın Bakanım. Eurofighter süreci mutabakat zaptına rağmen belirsizlik, bir an önce giderilmesi gerekmektedir."

KAYA: "SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞIMIZIN SİBER ORDUMUZU GÜÇLENDİRMESİ GEREKTİĞİNİDÜŞÜNÜYORUM"

Yeni Yol Grubu İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, savunma sanayisinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, özellikle kritik alanlarda dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelikadımlarınsürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, "Fon meselesinde bazı savunma sanayine iş yapan şirketlerin de fon adının karışmış olmasını çok tehlikeli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu bizim savunma sanayindeki bundan sonraki vizyonumuzu bu konuda, olumsuz etkileyecek diye endişe ettiğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sunumunda siber güvenliğe yeterince yer verilmediğini söyleyen Kaya,Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının kurumsal yapılanmasının tamamlanması ve güçlü bir kadroyla etkin şekilde faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kaya, siber güvenlik alanında güçlü ve uzman kadrolardan oluşan bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, dünyada artan devlet destekli siber saldırılar, casusluk faaliyetleri ve dijital güvenlik tehditlerine dikkati çekti. Siber orduların önemine değinen Kaya, "Bizim siber güvenlik başkanlığımızın daha profesyonel personel alımı yapması, yetenekli kişi ve uzmanları bu kuruma katarak siber ordumuzu güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

KOÇAK: "SAVUNMA SANAYİSİNDE DIŞA BAĞIMLILIK TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMALI"

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda önemli bir seviyeye ulaştığını dile getirerek, geçmişte temel savunma ihtiyaçlarını dahi yurt dışından karşılamak zorunda kalan Türkiye'nin bugün kendi imkanlarıyla savaş uçağı geliştiren, savaş gemileri inşa eden ve insansız hava araçlarıyla uluslararası alanda adından söz ettiren bir ülke konumuna yükseldiğini kaydetti.

Koçak, KAAN, Akıncı, TCG Anadolu ve Altay gibi platformların bu alandaki başarıların somut örnekleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu projeler aynı zamanda Türk mühendisliğinin ulaştığı ileri seviyeyi ve Türk sanayisinin artan üretim gücünü ortaya koymuştur. Savunma sanayisinde gelinen bu noktayı yeterli görmek ise vahim bir hata olacaktır. Motor teknolojilerinden yarı iletkenlere, sensörlerden enerjetik malzemelere, yapay zekadan elektronik harp sistemlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede kritik teknoloji ve alt bileşenlerde az da olsa devam eden dışa bağımlılığımızı tümüyle ortadan kaldırmamız gerekmektedir."

Bakanlık personelinin mali ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini de dile getiren Koçak, "Milli Savunma Bakanlığı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi, ağır çalışma ve hayat şartlarının hafifletilmesi, tayin sisteminin aile birliği esasında yeniden düzenlenmesi, mesleki yetkinliklerinin artırılması ve aileleriyle birlikte geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak refah seviyesine çıkarılması bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almalıdır. Rütbesi, unvanı ve görevi ne olursa olsun tüm TSK mensupları ve emeklilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin ilave düzenlemelerin hayata geçirilebileceği kanaatindeyiz. Yabancı dil bilen asker ihtiyacının arttığı dikkate alınarak, subay ve astsubay adaylarının yabancı dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla YDS veya muadili bir sınavdan 70 ve üzeri puan alan askeri öğrencilere dil tazminatı ödenmesi yerinde olacaktır" dedi.

TÜRKEŞ: "PKK'NIN LİDER KADROSUNDAKİ DİRENÇ SÜRÜYOR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş da şunları söyledi:

"İmralı canisi 'komisyon kurulsun' dedi, komisyon kuruldu. 'Komisyon ayağıma gelsin' dedi, milletvekilleri gönderildi. 'Villa isterim' dedi, bahçeli villa yapılmış. 'Personel isterim' dedi, o da yapılmış. Bir de statü istedi, o da maşallah yerine getirilmiş. Koca devlet bir teröristin karşısında aciz duruma düştü. Güvenlik güçlerimizin, istihbaratımızın terörle mücadelede kazandığı başarı nedense adi bir terörist başına mal edilmiş hale geldi. Çözüm sürecinin, Türkiye'yi getirdiği nokta ne diye baktığımızda PKK devlete şart koşuyor. Siyasi çevreler Milli Güvenlik Kurulu'na karar tarihi vermesi için diretiyor. Türkiye'nin terörle mücadelesi ve iç düzeni Ankara'da Oxford bağlantılı bir konferansla yeni bir bölgesel toplum sözleşmesi başlığı altında ele alınıyor. Üstelik konferansın sonuç açıklaması Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümünde 10 Kasım'da yapılıyor. Buradan açıkça sormak istiyorum. PKK'nın lider kadrosundaki direnç sürüyor. Silahlanma, silahsızlanma henüz hiç teyit edilmemiş.

Ankara'da kiminle neyin yeni sözleşmesi konuşuluyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı ve milli egemenliği hangi yetkiyle uluslararası bir konferansın siyasi gündemine taşınıyor? Bir İngiliz üniversitesinin ortak olduğu toplantıda Türkiye'nin iç güvenlik meselesi neden bölgesel bir sözleşme başlığı altında tartışılıyor? Ayrıca PKK'nın sahip olduğu silahlar nerede? Başından beri söylüyoruz. PKK'nın silah ve mühimmat envanteri çıkarılmadan örgüt mensupları isim isim tespit edilmeden ve teslim tutanakları bu kayıtlarla karşılaştırılmadan tam silahsızlanma teyit edilemez. Boşaltıldığı söylenen mağaralardaki silahlar nerede? Kime ne zaman teslim edildi? O silahları taşıyanlar nerede? Silahlı faaliyetlerine son verdikleri nasıl belirlendi? İşin gerçekten suyu çıktı. Bütün silahların teslimi şartı doğrulanması zor diye bir irade beyanı ile dinlenmek isteniyor. Bunun üzerine MGK'ya bir takvim veriliyor. Bu Milli Güvenlik Kurulu'nda ve sahadaki güvenlik değerlendirmesine katkı veren Milli Savunma Bakanlığı'na açıkça bir baskıdır. Bunu da kabul etmiyoruz."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Ekim'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sayit Ünlü'ye ilişkin de konuşan Türkeş, "O ateşi kim açtı? Yasa dışı geçişe teşebbüs edenler kimdi? Busorularıncevabı kesinlikle ortaya çıkarılmalı ve soruşturmanın sonucu kamuoyuna açıklanmalıdır" dedi.