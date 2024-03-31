TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Varank, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Osmangazi ilçesindeki Hürriyet Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda oy kullanacağı "3163" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi.
Sandık kurulu başkanı ve müşahitlerle selamlaştıktan sonra kabinde oy verme işlemini gerçekleştiren Varank, "Hayırlı, uğurlu olsun. ya Allah, Bismillah." diyerek, zarfı sandığa attı.
Mustafa Varank, gazetecilere, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini ifade etti.
Tüm yurtta vatandaşların sandık başında olduğunu belirten Varank, "Bursa'da da hemşehrilerimiz sandıklara gittiler. Şehirlerini, ilçelerini emanet edecekleri belediye başkanı adaylarını seçecekler. Bizler de arkadaşlarımızla beraber geldik, oyumuzu kullandık." diye konuştu.
Varank, sandık başında çalışanların çok ulvi bir görev yaptıklarını dile getirdi.
Türkiye demokrasisinin, Avrupa ile kıyasladığında bile dünyada en oturmuş demokrasilerden olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:
"Demokrasi kültürünün gerçekten çok yaygınlaştığı, çok partili hayatın içselleştirildiği bir ülke. Dünyada yüzde 80'lerin üzerinde, yüzde 90'lara varan katılımların olduğu seçimleri görmek pek mümkün değil ama bizim ülkemizde vatandaşlarımız hem Cumhuriyetine hem de demokrasisine o kadar sahip çıkıyor ki muhtarlık seçimlerinden işte belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanlarına kadar gerçekten kıyasıya bir yarış devam ediyor. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. İnanıyoruz ki vatandaşımızın takdiri her şeyin üzerindedir."
Son Dakika › Güncel › TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, oyunu Bursa'da kullandı - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük'te minibüs şoförü, Şirinevler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde rahatsızlanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolcu, sağlık personeline teslim edildikten sonra durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası ve bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Serik ilçesinde elektrik çarpması sonucu iki kolunu da kaybeden 45 yaşındaki Bülent Bodur, eşiyle Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'ne geldi. Eşinin yardımıyla oyunu kullanan Bodur, oy zarfını ağzıyla sandığa attı. Bodur, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Belediyede görev yaptığını belirten Bodur, hayatının mutlu bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da bulunan Kemer İlkokulu'nda oyunu kullandı ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kars'ta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar ambulanslarla oy kullanacakları okullara getirildi. Bir vatandaş ise sedye üzerinde oy kullanması dikkat çekti. Evde tedavi gören ve hastanede yatan vatandaşlar ambulanslarla oy kullanacakları okula taşındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'daki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde kullandı. Fidan, sandık görevlileriyle tokalaşarak kimliğini kontrol ettirdi ve oy zarfını sandığa attı. Vatandaşlar, Fidan'a ilgi göstererek giriş ve çıkışta tebrik ettiler.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Koruluk köyünde, oy verme işlemi sonrası meydanda karşılaşan O.D. (32) ile H.A. (47), Y.A. (32) ve S.G. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, bıçak ve taşla S.G. H.A. ve Y.A'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri O.D'yi gözaltına aldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum ve Iğdır'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullandı. Erzurum'da evde bakım hastaları, yaşlı ve engelliler oy kullanmak için evlerinden alınarak okullara götürüldü. Horasan ilçesinde 84 yaşındaki şeker hastası Sıdıka Bayçöl, ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü. Iğdır'da ise evde bakım hastaları ve yaşlılar, belediye ve sağlık ekipleri tarafından okullarda oy kullandı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Ölmez Aslan, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda oy kullandı. Vali Aslan, seçimlerin ülke ve ilimize hayırlı olmasını diledi.
Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Eşi Emine Vergili ile Şirinevler İlkokulu'na gelen Vergili, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi. Oyunu '1211' numaralı sandıkta kullanan Vergili, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?