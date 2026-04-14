TBMM Simülasyonu Gençlerin İlgi Odağı
14.04.2026 09:43
Atatürk Üniversitesi, TBMM'yi simüle ederek gençlerin siyasetle ilgisini artırmayı hedefledi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Şehircilik Kulübü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) simüle etti. Komisyon toplantıları, genel kurul görüşmelerinin canlandırıldığı etkinlikte, yaşanan tartışmalar TBMM'yi aratmadı.

Atatürk Üniversitesi Şehircilik Kulübü, üniversite gençliğinin siyaset ve demokratik süreçlere katılımını artırmak için TBMM'yi simüle etti. Çeşitli üniversitelerden öğrencilerden oluşan siyasi partiler, bakanların yer aldığı simüle etkinliği, meclis başkanı ve üyelerin seçimiyle başladı. Bazen oy birliği bazen de oy çokluğuyla belirlenen meclis yönetiminin ardından adalet, içişleri, dışişleri ve plan bütçe komisyon üyeleri belirlendi. Meclis başkanlığına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Emin Buzdağlı'nın seçildiği oturum sonrası siyasi konuşmalara geçildi.

SATAŞMALAR YAŞANDI, BAZILARI SALONU TERK ETTİ

Muhafazakar, milliyetçi, liberal, cumhuriyetçi ve sosyalist partilerin genel başkanları sırayla kürsüye çıktı. Hararetli tartışmalara sahne olan genel başkan konuşmaları sırasında sataşmalar yaşanırken; bazen de milletvekili koltuğunda oturanlar, konuşmacılara sırtlarını döndü. Konuşmacıya tepki için üyeler salonu terk ederken, bazı üyeler de konuşmacıya para ve kutu fırlattı. Meclis başkanı rolünü üstlenen Emin Buzdağlı, hazırlık sürecinde anayasa ve kanunları incelediğini ifade ederek, "Meclisteki konuşmaları izleyerek hazırlandım. Oturumlarda kullanılan bazı ifadeleri ve göndermeleri ben de kullandım" dedi.

'OLDUKÇA HARARETLİ BİR ORTAM OLUŞTU'

Simüle mecliste muhafazakarları temsil eden Uğur Çarıkçı da çok yoğun bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Etkinlikte, Liberal Parti Genel Başkanlığı görevini üstlenen Ahmet Enes Onay ise farklı siyasi görüşlerin temsil edildiğini belirterek, "Milliyetçi, cumhuriyetçi, muhafazakar ve liberal partiler olarak kendimizi anlatmaya çalıştık. Tartışmaların daha gerçekçi olması için oldukça hararetli bir ortam oluştu" diye konuştu.

'GERÇEK MECLİS SÜRECİNE BENZER BİR ORTAM OLUŞTURDUK'

Şehircilik Kulüp Başkanı Ensar Yaşa, etkinliğin amacının gençlerin ülke gündemine dair farkındalığını artırmak ve siyasal süreçlere katılımını teşvik etmek olduğunu belirterek, "Her bir öğrenci, bir milletvekili gibi TBMM'yi simüle ediyor. Kanun teklifleri önce komisyonlarda ele alınıyor, ardından genel kurulda görüşülerek oylanıyor. Gerçek meclis sürecine oldukça benzer bir ortam oluşturduk" dedi.

Kaynak: DHA

