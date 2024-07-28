TBMM, üç uluslararası anlaşmayı kabul etti

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(TBMM) - Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşması'na ek üçüncü protokolün onaylanmasına dair kanun teklifi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın kuruluş anlaşmasında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna ve Anlaşma'nın eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanı'nca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen üç uluslararası anlaşma kabul edildi. Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın kuruluş anlaşmasında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna ve Anlaşma'nın eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanı'nca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi kabul edilen anlaşmalar arasında yer aldı.