TBMM ve Diplomasi Forumu Toplantıları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM ve Diplomasi Forumu Toplantıları Başlıyor

18.04.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik toplantısına başkanlık edecek.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu çalışmalarına başkanlık edecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, GPM İlerici Kentler Oturumu'na katılacak, GPM Küresel Liderler Genel Oturumu'nda konuşacak, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüşecek.

(Barselona) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda "COP31'e Doğru: Jeopolitik Değişim Döneminde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Paneli"ne katılacak.

(Antalya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Akbelen köyünü ziyaret edecek, muhtar Nejla Işık ile maden çalışmasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri görüşecek, ardından basın açıklaması yapacak.

(Muğla/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla ikinci gününde devam edecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar'daki Çamlıca Camisi'nde "Hacı Uğurlama Programı"na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sinop Şehir Stadı'nın açılışına katılacak, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Sinop/16.00/16.30/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor, Kocaelispor-Göztepe ve Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Kocaeli/17.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta 1 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki 4. maçında İsviçre'yi ağırlayacak.

(Sinop/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka, Mersinspor-Bursaspor Basketbol ve Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Mersin/15.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 8. haftasında, Odunpazarı-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

8- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun nisan ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM ve Diplomasi Forumu Toplantıları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası Kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor 5’i yoğun bakımda Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar Böyle yakalandılar Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar
Okul saldırganı İsa Aras’ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM ve Diplomasi Forumu Toplantıları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.