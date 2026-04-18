TBMM ve Dış İlişkilerde Önemli Toplantılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM ve Dış İlişkilerde Önemli Toplantılar

18.04.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu çalışmalarına başkanlık edecek ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, GPM İlerici Kentler Oturumuna katılacak, GPM Küresel Liderler Genel Oturumunda konuşacak, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile görüşecek.

(Barcelona)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda "COP31'e Doğru: Jeopolitik Değişim Döneminde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Paneli"ne katılacak.

(Antalya/10.30)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Antalya/10.00)

3- İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Akbelen köyünü ziyaret edecek, muhtar Nejla Işık ile maden çalışmasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri görüşecek, ardından basın açıklaması yapacak.

(Muğla/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla ikinci gününde devam edecek.

(Antalya)

2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

4-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Üsküdar'daki Çamlıca Camisi'nde "Hacı Uğurlama Programı"na katılacak.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor, Kocaelispor-Göztepe ve Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Kocaeli/17.00/Ankara/20.00)

2- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta 1 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki 4. maçında İsviçre'yi ağırlayacak.

(Sinop/19.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka, Mersinspor-Bursaspor Basketbol ve Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Mersin/15.30/Ankara/18.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 8. haftasında, Odunpazarı-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/16.00/Ankara/17.00)

7- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

8- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun nisan ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:23:08. #.0.5#
SON DAKİKA: TBMM ve Dış İlişkilerde Önemli Toplantılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.