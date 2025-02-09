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TBMM, Yangın Araştırma Komisyonu'na Üye Seçiyor

Bu hafta TBMM'de yangın araştırma komisyonu için 22 üye seçilecek, Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşülecek.

09.02.2025 11:45
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na 22 üye seçilecek. Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek.

TBMM Genel Kurulu'nun gündeminde bu hafta TBMM Adalet  Akademisi Kanun Teklifi bulunuyor. İlk 10 maddesinin görüşmeleri tamamlanan kanun teklifi ile ilgili çalışmalara devam edilecek.

Genel Kurulda ayrıca, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na, siyasi partilerden toplam 22 üye seçilecek. 3 ay görev yapacak komisyon, Ankara dışında da çalışacak ve yerinde incelemeler yapabilecek. Komisyon, ilgili bakanlık ve kurum yetkilerini TBMM'ye davet ederek dinleyecek.

Komisyonlarının gündemi

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan Oluşan Karma Komisyon'da, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2024 Yılı Raporu görüşülecek. Karma Komisyonda alt komisyon kurulması ele alınacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda Salı günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu yetkilileri sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yetkililerinin katılımıyla Erzurum ve Erzincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporları görüşülecek ve İnceleme Yapılacak Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Yol Haritası belirlenecek.

Dışişleri Komisyonu'nda Salı günü uluslararası anlaşmalarla ilgili uygun bulma kanun teklifleri ele alınacak.

TBMM'de Salı ve Çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM, Yangın Araştırma Komisyonu'na Üye Seçiyor - Son Dakika

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