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TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Duruşmada Savunma Yaptı - Son Dakika
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TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Duruşmada Savunma Yaptı

Duruşmada, TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, iyi niyetle açıklamalarda bulunduğunu ve mağdurların gerçeği bilmesi gerektiğini düşündüğü için sorulara cevap verdiğini söyledi. Karasu'nun avukatı ise makinistin yağmuru gördüğü halde yola çıktığını ve sonrasında vagonların devrildiğini belirtti. Avukatın 'telef oldu' ifadesine tepki gösteren bir kişi özür dilemesini istedi. Duruşma 29 Şubat'a ertelendi. Aileler ise yargılamanın eksik yapıldığını ve Devlet Demiryolları üst yönetiminin soruşturulmasını talep etti.

TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Duruşmada Savunma Yaptı
24.01.2024 - 23:21,
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Duruşmada, savunmasını yapan TCDD 1'inci Bölge Demiryolu Bakım Müdürü Mümin Karasu, yargılandığı süre içinde iyi niyetle açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Karasu, Mahkeme heyetinin mağdurların ve yakınların gerçeği bilmesi gerektiğini düşündüğüm için, iş arkadaşlarımı karşıma alarak sorulara cevap verdim ve kendimi veya başkasını korumak için susmadım? dedi.

'EVLATLARIMIZ TELEF OLMUŞTUR'

Daha sonra söz alan Karasu'nun avukatı Zekeriya Şerbetçioğlu ise makinistin o yağmuru gördüğü zaman yola çıkmayabileceğini belirterek, 500 metreden o menfezdeki suyu görebiliyor gördüğü halde oradan geçmiştir. Kendisi geçtikten sonra frene basmıştır. ve sonrasında vagonlar devrilmiştir. Ne yazık ki evlatlarımız telef olmuştur. Teknik olarak o suyun üzerinden o vagonlar geçerdi. Geçtikten sonra belki de korktuğu için frene basıyor. Makinist bir numaralı sanıktır benim gözümde. Müvekkilimin hiçbir kusuru yoktur. Mümin Bey hakkıyla görevini yapmış bir insan biz mütalaayı kabul etmiyoruz. Mütalaa maalesef iddianamenin bir kopyası olmuştur. Ortada bir taksir yoktur ki bilinçli taksir olsun. Karasu'yu mükafatlandırmanız lazım? diye konuştu.

'TELEF' SÖZÜNE TEPKİ GÖSTERİP, ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ

Avukat Şerbetçioğlu'nun konuşması alkışlarla protesto edildi. Şerbetçioğlu'nun kazada ölenler için 'telef oldu' demesi için kazadan yaralı kurtulan bir kişi özür dilemesini istedi. Bunun üzerine de avukat Şerbetçioğlu aya kalkarak özür diledi.

DURUŞMA 29 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, dava konusu dosyanın kapsamlı olması, esas hakkında beyan ve savunmaların çok sayıda olması, mahkemeye ibraz edilen bazı belgelerin ve sözlü beyanların değerlendirilmesinin zorunlu olmasının hususları dikkate alınarak dosyanın incelenmesine karar vererek duruşmayı 29 Şubat'a erteledi.

'YARGILAMA EKSİK YAPILDI'

Duruşmanın ardından aileler adına konuşan Mısra Öz, 18'inci duruşmanın sonuna geldik. Aslında şu anda sizler gibi bizlerde, avukatlarımız da şaşkın. Çünkü bunun bir karar duruşması olduğu bir önceki celsede söylenmiş olup fakat ne yazık ki karara bir türlü bağlanamadı. O yüzden de ben kendi adıma söylemem gerekirse şaşkınım. 29 Şubat'a ertelendi duruşma 19'ncu duruşmayı göreceğiz. İçeride dikkat çekmek isteğim bir konu var. Sanık ve sanık avukatları savunmaları bizim avukatlarımıza karşı değil birbirilerinin üzerine suçu atmak üzere savunma yaptılar. Her biri yine beyanında şunu dile getirdi; Devlet Demiryolları üst yönetiminin en başından beri kusurlu olduğunu ortaya koydular. Bizim için bu yargılama süreci ne yazık ki bugüne dek eksik yapılmıştır. Eksik yapılan bu yargılama sürecinde içeride çok net taleplerimiz oldu. Devlet Demiryollarının üst yönetimi için soruşturulma başlamasını ve aynı şekilde mevcut sanıkların olası kast üzerinden ceza alıp tutuklanarak cezaevine gönderilmelerini talep ettik? diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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