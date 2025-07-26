TCDD, Orman Yangınlarına Karşı Önlem Alıyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Eskişehir, Bilecik ve Sakarya illerinde etkili olan orman yangınlarının, sadece yerleşim alanlarını değil, ulaşım hatlarını da tehdit ettiğini açıkladı. TCDD ekipleri, Bilecik– Osmaneli hattında demiryolu altyapısına metreler kala ilerleyen alevlerin kontrol altına alındığını aktardı.

TCDD ekipleri, yangının başladığı ilk andan itibaren sahada aktif görev alarak demiryolu hattını korumak ve ulaşımı kesintisiz sürdürmek adına çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt da süreci bizzat sahada takip ederek çalışmalara katıldı.

Yangının en kritik noktalarda demiryoluna yaklaşması üzerine, TCDD'nin bakım ve emniyet ekipleri, ilgili sinyal sistemleri, hat geometrisi ve enerji hatlarını içeren tüm teknik unsurları yerinde inceledi. İstanbul – Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının geçtiği bölgelerde emniyet sağlanana kadar seferler geçici olarak durduruldu. Saat 19.30 itibarıyla kontrollü olarak bekletilen trenler, yapılan detaylı güvenlik taramalarının ardından gece 23.20 itibarıyla yeniden sefere başladı.

Yangın bölgesinde görevli bakım ekipleri ve saha personeli 24 saat esasına göre çalışırken, bölgede görevli personel sayısı iki katına çıkarıldı. Ekiplerin, hem yangının sıçrama riskini önlediği hem de demiryolu trafiğinin güvenli şekilde devam etmesini sağladığı aktarıldı.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, yangının etkili olduğu bölgelerde bizzat incelemelerde bulunarak hem personelle bir araya geldi hem de kriz koordinasyonuna doğrudan liderlik etti.