TCG Anadolu, Rotterdam'da Öğrencilerden Mektup Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCG Anadolu, Rotterdam'da Öğrencilerden Mektup Aldı

27.02.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO tatbikatı Steadfast Dart 2026'ya katılan TCG Anadolu, Rotterdam'da öğrencilerden mektuplar aldı.

NATO'nun 2026'daki en büyük tatbikatı Steadfast Dart 2026'ya katkılarıyla öne çıkan TCG Anadolu gemisinin mürettebatı, Rotterdam Limanı'nda Türkiye'deki minik kalplerden gelen gurur ve özlem dolu mektuplarla buluştu.

Steadfast Dart 2026'yı başarıyla tamamlayan TCG Anadolu, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki limana demirledi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Lahey Askeri Ataşesi, Rotterdam Başkonsolosu ve Büyükelçilik İletişim Müşaviri ile gemiyi Rotterdam Limanı'nda karşıladı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican eşliğinde gemiyi ziyaret etti.

Ardından Büyükelçi Yazgan, İzmir'in Foça ilçesindeki öğrenciler tarafından Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'ne yazılan mektupları Komutan Bilican'a teslim etti.

Mektuplarda öğrencilerin Türk askerine duydukları güven, gurur ve destek mesajları ve çizimleri dikkati çekti.

10 yaşındaki kızından mektup alan Astsubay Kıdemli Başçavuş Tolga Kavlak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede,"Kızımın mektubu beni duygulandırdı. Görevi başarıyla icra ediyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için önemli bir görev. Birçok ilkle, bu görevi ülkemiz adına yerine getirdik. Bu mektup da görevi benim için taçlandırdı. Güzel bir anı olacak meslek hayatımda." ifadelerini kullandı.

Deniz Binbaşı Emrah Başkan da çocuklar tarafından tüm mürettebata hitaben yazılan bir mektubu okumasının ardından, "Çocuklarımızın bize karşı duyduğu güven ve destek bizi her zaman gururlandırmıştır. Ülkemizden millerce uzakta görevimizi başarıyla tamamlamak, ülkemizi temsil etmek bizi ayrıca gururlandırmaktadır." diye konuştu.

TCG Anadolu, NATO Steadfast Dart 2026 tatbikatında hünerlerini sergiledi

NATO'nun Almanya'nın kuzeyinde, Baltık Denizi'nde düzenlediği yılın en kapsamlı tatbikatına Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz, hava ve kara unsurlarından oluşan 2 bin kişilik kuvvetle katıldı. TSK unsurları, müttefik ülkelerle eşgüdümlü operasyon icra edebilme yeteneğini başarıyla ortaya koydu.

Tatbikatta Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları da öne çıktı.

Bayraktar TB3 SİHA, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirerek önemli bir eşiği geçmiş oldu.

Kaynak: AA

Denizcilik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCG Anadolu, Rotterdam'da Öğrencilerden Mektup Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket Maç esnasında koltuğun uğursuzluk getirdiğine inanan taraftardan maçı döndüren hareket
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Eşi Meclis’te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil Eşi Meclis'te çalışan vekilden ilginç savunma: Maaşı yüksek bir yer değil

15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 15:50:39. #7.13#
SON DAKİKA: TCG Anadolu, Rotterdam'da Öğrencilerden Mektup Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.